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Kızılcık Şerbeti'nin Fenalık Geçirten Erkosu Doğukan Güngör'den Aşk Sorularına Manidar Cevap!

Kızılcık Şerbeti'nin Fenalık Geçirten Erkosu Doğukan Güngör'den Aşk Sorularına Manidar Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 23:15

Aramızda Kalmasın muhabirleri tarafından katıldığı bir davette görüntülenen Doğukan Güngör, aşk hayatıyla ilgili sorulara manidar bir cevap verdi.

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Kızılcık Şerbeti fanı değilseniz bile mutlaka Fatih ve Doğa'nın namını duymuşsunuzdur ve Doğukan Güngör'le Sıla Türkoğlu'na da aşinasızdır!

Kızılcık Şerbeti fanı değilseniz bile mutlaka Fatih ve Doğa'nın namını duymuşsunuzdur ve Doğukan Güngör'le Sıla Türkoğlu'na da aşinasızdır!

Dizide, izleyicilerin tümünü çileden çıkaran bir aşk yaşayan ikilinin uzunca bir süre gerçek hayatta da beraber olduğu dedikoduları dolandı biliyorsunuz.

Dizide, izleyicilerin tümünü çileden çıkaran bir aşk yaşayan ikilinin uzunca bir süre gerçek hayatta da beraber olduğu dedikoduları dolandı biliyorsunuz.

Hatta bunun dedikodudan öte olduğu ve Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün sevgili olduğu meselesi doğrulanmıştı da. Ta ki ikili birden ayrılık kararı verip, sette de aralarında soğuk rüzgarlar estiği ortaya çıkana kadar!

Hatta bunun dedikodudan öte olduğu ve Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün sevgili olduğu meselesi doğrulanmıştı da. Ta ki ikili birden ayrılık kararı verip, sette de aralarında soğuk rüzgarlar estiği ortaya çıkana kadar!

Sıla Türkoğlu'nun rol icabı da olsa Doğukan Güngör'le öpüşmek istemediğini belirtmesinin ardından ikilinin konuşmayı dahi kestiği iddia edilmişti. O günden sonra her ikisinden de birbirlerine alttan alttan laf soktukları açıklamalar duyduk fakat bir dönemliğine de olsa aşk yaşadıklarını kesinkes reddetmeye ant içtiler.

Sıla Türkoğlu'nun rol icabı da olsa Doğukan Güngör'le öpüşmek istemediğini belirtmesinin ardından ikilinin konuşmayı dahi kestiği iddia edilmişti. O günden sonra her ikisinden de birbirlerine alttan alttan laf soktukları açıklamalar duyduk fakat bir dönemliğine de olsa aşk yaşadıklarını kesinkes reddetmeye ant içtiler.

Kızılcık Şerbeti'nin ilallah ettiren erkosu Doğukan Güngör, yaz boyunca başka başka isimlerle anıldı. Birtakım fiyaskolar da yaşandı...

Kızılcık Şerbeti'nin ilallah ettiren erkosu Doğukan Güngör, yaz boyunca başka başka isimlerle anıldı. Birtakım fiyaskolar da yaşandı...

Kaçıranlar için neden bahsettiğimizi bu içeriğimizde detaylıca anlatmıştık:

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Doğukan Güngör, geçtiğimiz saatlerde katıldığı bir davette Aramızda Kalmasın muhabirleri tarafından görüntülendi. "Bu yaz sizin için hızlı geçti. Çok görüntülendiniz, hayatınızda biri var mı?" sorusuna da cevap verdi.

Doğukan Güngör, geçtiğimiz saatlerde katıldığı bir davette Aramızda Kalmasın muhabirleri tarafından görüntülendi. "Bu yaz sizin için hızlı geçti. Çok görüntülendiniz, hayatınızda biri var mı?" sorusuna da cevap verdi.

Yaz boyunca hakkında çıkan haberlere ve Sıla Türkoğlu'yla ayrılığa fark ettirmeden değinen Güngör, "Hayat dersler üzerine kurulu. Bu yaz biraz deneyim oldu bizim için. Bu kadar yani güzel bir yazdı" açıklamasında bulundu...

Yaz boyunca hakkında çıkan haberlere ve Sıla Türkoğlu'yla ayrılığa fark ettirmeden değinen Güngör, "Hayat dersler üzerine kurulu. Bu yaz biraz deneyim oldu bizim için. Bu kadar yani güzel bir yazdı" açıklamasında bulundu...

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