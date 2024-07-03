Aleyna Kalaycıoğlu'nun Doğukan Güngör'le Çıkan İddialara İlgili Konuşması "Fatih Gerçekte de Fatih" Dedirtti!
Aleyna Kalaycıoğlu'nun Doğukan Güngör'le Çıkan İddialara İlgili Konuşması "Fatih Gerçekte de Fatih" Dedirtti!
Muhabironline'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de baş başa görüntülenen Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ve Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör aşk iddialarının önünü alamamıştı. Aleyna Kalaycıoğlu o anlar hakkında ilk defa konuştu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğukan Güngör, Türk televizyon dünyasının genç ve başarılı oyuncularından biri olarak adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Fatih karakteriyle tanınan Güngör, oyunculuk yeteneği ve karizmasıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör, geçtiğimiz ay dansçı Aleyna Yalçın ile birlikte görüntülendiğinde gündeme bomba gibi düşmüştü. Yalçın ile sadece arkadaş olduklarını belirten isim, ancak şimdi de Survivor yarışmacısı Aleyna ile plajda görüntülenmişti! Güngör, yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Muhabironline'ın haberine göre, Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde Doğukan Güngör’le çıkan samimi görüntüleri hakkında ilk defa konuştu.
Muhabrilerin "İlişki var mı?" sorularına karşı "Arkadaşımın arkadaşı kendisi, plajda birlikteydik. Telefondan bir şey gösterirken güneş de vardı, o da kolunu attığı için öyle bir görüntü çıkmış" ifadelerini kullanan eski Survivor yarışmacısı "bu saatten sonra arkadaşım da değil kendisi" diyerek tepki gösterdi.
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın