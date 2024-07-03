Aleyna Kalaycıoğlu'nun Doğukan Güngör'le Çıkan İddialara İlgili Konuşması "Fatih Gerçekte de Fatih" Dedirtti!

Muhabironline'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de baş başa görüntülenen Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ve Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör aşk iddialarının önünü alamamıştı. Aleyna Kalaycıoğlu o anlar hakkında ilk defa konuştu!