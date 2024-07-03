Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Avukat Sevgilisi Ece Ceylan'lı ile Bir Ömür Mutluluğa Evet Dedi!
Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Avukat Sevgilisi Ece Ceylan'lı ile Bir Ömür Mutluluğa Evet Dedi!
Türk televizyonunun efsane dizilerinden Hayat bilgisi'nin Pikaçu'sunu canlandıran oyuncu Kerem Kupacı dünyaevine girdi.
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Hayat Bilgisi dizisi, 2003 yılında izleyicilerle buluştuğunda büyük bir popülarite kazandı. Dizide yer alan birçok oyuncu, kariyerlerinde önemli adımlar attı ve birçoğu hâlâ televizyon dünyasında yer alıyor!
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Pikaçu Kerem olarak tanıdığımız Kerem Kupacı'nın unutulmaz performansını ve hatta sarı montunu eminiz ki çoğumuz dün gibi hatırlıyoruz.
Son zamanlarda farklı projelerle adından sıkça söz ettiren Kerem Kupacı, bugün özel hayatıyla magazin gündemine oturdu.
Kerem Kupacı avukat sevgilisi Ece Ceylanlı ile Sedef Adası'nda evlendi! Bir ömür boyu mutluluğa evet diyen çift nikah kıyılırken Kupacı'nın kaçmaya çalışmasıyla konuşuldu. Nikah memurunun "Kerem Bey kaçıyor" ifadeleri kameralara böyle yansıdı 👇
İşte o anlar👇
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