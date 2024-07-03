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Rüştü Onur Atilla'dan Nez ile İlişkisi Hakkında 'Çirkin' İthamında Bulunan Eski Eşi Sinem Ayyıldız'a Cevap!

Rüştü Onur Atilla'dan Nez ile İlişkisi Hakkında 'Çirkin' İthamında Bulunan Eski Eşi Sinem Ayyıldız'a Cevap!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 22:09

10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız'la evliliklerini bitiren Rüştü Onur Atilla ayrılık sonrası Nez ile yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi oturmuş ardından ortaya atılan ihanet iddialarıyla gündem fena karışmıştı. Attilla'dan eski eşi Sinem Ayyıldız'ın sözlerine cevap gecikmedi.

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Sinem Ayyıldız'la bitirdikleri 10 yıllık evlilikleri ile gündeme bomba gibi oturan Güldür Güldür programının unutulmaz isimlerinden Rüştü Onur Atilla, şarkıcı Nez ile yaptığı paylaşımla akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu.

Sinem Ayyıldız'la bitirdikleri 10 yıllık evlilikleri ile gündeme bomba gibi oturan Güldür Güldür programının unutulmaz isimlerinden Rüştü Onur Atilla, şarkıcı Nez ile yaptığı paylaşımla akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu.

Detaylar için👇

Nez ile yaptığı paylaşımların ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Atilla'nın verdiği kilolar sonrası değiştiğini düşünenler ve ihanet iddialarını ortaya atanlar çoğunluktaydı.

Nez ile yaptığı paylaşımların ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Atilla'nın verdiği kilolar sonrası değiştiğini düşünenler ve ihanet iddialarını ortaya atanlar çoğunluktaydı.

Nez'in "evliliği bitiren kadın" iddialarına verdiği cevap için 👇

İki çocuğunun annesi olan Sinem Ayyıldız ise bu pozlara sessiz kalmamış ve geçtiğimiz saatlerde bir programa katılarak "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım" gibi itiraflarda bulunmuştu.

İki çocuğunun annesi olan Sinem Ayyıldız ise bu pozlara sessiz kalmamış ve geçtiğimiz saatlerde bir programa katılarak "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım" gibi itiraflarda bulunmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Biz tam ortalık daha ne kadar karışacak diye düşünürken, Nez'in "Benim bu ilişkiyi bitirdiğimi kim iddia ediyorsa ispatlamak zorunda. Gerekirse mobese kameraları, yazışma, her neyse hepsine varım. Alnım ak, başım dik! Beni günah keçisi ilan ederlerse suskunluğumu bozarım." diyerek sessizliğini bozması olay olmuştu.

Biz tam ortalık daha ne kadar karışacak diye düşünürken, Nez'in "Benim bu ilişkiyi bitirdiğimi kim iddia ediyorsa ispatlamak zorunda. Gerekirse mobese kameraları, yazışma, her neyse hepsine varım. Alnım ak, başım dik! Beni günah keçisi ilan ederlerse suskunluğumu bozarım." diyerek sessizliğini bozması olay olmuştu.

Yaşananlar hakkında "her şey yeterince çirkin" diyen Ayyıldız!ın sözlerinin ardından akşam saatlerinde Rüştü Onur Atilla'dan "daha fazla çirkinleşmeden ben bir konuşayım" demiş ve merak uyandırmıştı.

Yaşananlar hakkında "her şey yeterince çirkin" diyen Ayyıldız!ın sözlerinin ardından akşam saatlerinde Rüştü Onur Atilla'dan "daha fazla çirkinleşmeden ben bir konuşayım" demiş ve merak uyandırmıştı.
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Söyleyecekleri merakla beklenen ünlü isim sosyal medya hesabından uzun bir yazı yayınlayarak "Sinem Ayyıldız'la ilgili burada konuşamam" gibi ifadelerde bulunmasının, ardından "asılsız ithamlar devam ettiği halde" mahkemeye başvuracağını söyledi.

Söyleyecekleri merakla beklenen ünlü isim sosyal medya hesabından uzun bir yazı yayınlayarak "Sinem Ayyıldız'la ilgili burada konuşamam" gibi ifadelerde bulunmasının, ardından "asılsız ithamlar devam ettiği halde" mahkemeye başvuracağını söyledi.

Boşanma sürecinin detayları hakkında konuşan Atilla, Ocak ayında evden ayrıldığını, anlaşmalı olarak boşandıklarını söyledi. "Zayıfladım diye yuvamı yıkacak karakterde olmadığımı biliyorum." diyen oyuncu "mahremimizi bu mecralarda meze etmem" ifadelerini kullandı.

Boşanma sürecinin detayları hakkında konuşan Atilla, Ocak ayında evden ayrıldığını, anlaşmalı olarak boşandıklarını söyledi. "Zayıfladım diye yuvamı yıkacak karakterde olmadığımı biliyorum." diyen oyuncu "mahremimizi bu mecralarda meze etmem" ifadelerini kullandı.

"Boşanmamak için tek taraflı çabalandıysa da henüz evliyken şartları düzeltmek için de ben çok çabaladım. Olmadı..." açıklamasında bulunan isim, "Daha iyi bir baba olabilmek için kendi hayatımı kurmam gerekti" dedi.

"Boşanmamak için tek taraflı çabalandıysa da henüz evliyken şartları düzeltmek için de ben çok çabaladım. Olmadı..." açıklamasında bulunan isim, "Daha iyi bir baba olabilmek için kendi hayatımı kurmam gerekti" dedi.

Nez ile ilişkisini de itiraf eden isim "birbirimize yutunduk, sığındık" şeklinde konuşarak "masum" olduklarını söyledi. Yeni ilişkisi hakkında "hayatın cilvesi işte" diyen Atilla, Nez'in boşanma davasını 10 gün kala öğrendiğini söyledi ve ihanet iddialarını yalanladı.

Nez ile ilişkisini de itiraf eden isim "birbirimize yutunduk, sığındık" şeklinde konuşarak "masum" olduklarını söyledi. Yeni ilişkisi hakkında "hayatın cilvesi işte" diyen Atilla, Nez'in boşanma davasını 10 gün kala öğrendiğini söyledi ve ihanet iddialarını yalanladı.

Şarkıcı hakkındaki sözleriyle dikkat çeken Rüştü Onur Atilla, ikilinin 28 Mayıs'ta tanıştığını, ilişkilerinin boşanmadan sonra başladığını ve bunu delillerle ispatlayabileceğini söyleyerek sözlerini bitirdi.

Şarkıcı hakkındaki sözleriyle dikkat çeken Rüştü Onur Atilla, ikilinin 28 Mayıs'ta tanıştığını, ilişkilerinin boşanmadan sonra başladığını ve bunu delillerle ispatlayabileceğini söyleyerek sözlerini bitirdi.

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