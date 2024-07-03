Rüştü Onur Atilla'dan Nez ile İlişkisi Hakkında 'Çirkin' İthamında Bulunan Eski Eşi Sinem Ayyıldız'a Cevap!

10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız'la evliliklerini bitiren Rüştü Onur Atilla ayrılık sonrası Nez ile yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi oturmuş ardından ortaya atılan ihanet iddialarıyla gündem fena karışmıştı. Attilla'dan eski eşi Sinem Ayyıldız'ın sözlerine cevap gecikmedi.