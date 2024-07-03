Müzik Listelerini Kasıp Kavuran Ünlü Rapçi Murda Seyircilerin Arasına Katılmak İsterken Sahneden Düştü
Müzik Listelerini Kasıp Kavuran Ünlü Rapçi Murda Seyircilerin Arasına Katılmak İsterken Sahneden Düştü
Konser sırasında sahneden inip seyirciye yakınlaşmak isteyen Murda dengesini kaybedip sırt üstü düştü. Seyircileri korkutan isim şarkıya böyle devam etti. Detaylar 👇
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Murda, 2020'de müzik listelerini sarsan "AYA" şarkısıyla çıkış yapmış ve o günden beri her yeni şarkısıyla büyük ilgi görmeye devam eden isimlerden biri.
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Ünlü rapçi son zamanların önde gelen isimleri arasında kendine sağlam bir yer edinmiş; aynı zamanda kendi şarkılarıyla olduğu kadar, Hadise ile sahne performansları ve düetleriyle de büyük ses getiriyor.
Hollanda asıllı ünlü isim geçtiğimiz gün verdiği konserde başına gelenlerle gündeme geldi! Seyircilerin arasına karışmak için sahnenin önüne yürüyen Murda dengesini kaybetmesi sonucu başına gelenlerle korkuttu.
Sahneden atlayan isim bir anda kendini yerde buldu, her şeye rağmen şarkıya devam eden rapçi kameralara böyle yansıdı. İşte seyircileri korkutan o anlar 👇
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