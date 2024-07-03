Küçük Eller Havaya: İdo Tatlıses'in Oğluna Roman Havası Oynattığı Anlar Görenlerin Gününü Şenlendirdi!
Küçük Eller Havaya: İdo Tatlıses'in Oğluna Roman Havası Oynattığı Anlar Görenlerin Gününü Şenlendirdi!
İdo Tatlıses sevimli ikizleriyle yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oğulları Ayel ve Emir'in yüzünü ilk defa gösteren ikili, güldüren paylaşımlarıyla yine ilgi odağı oldu.
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2021 senesinde dünyaevine girmeleriyle birlikte gündemin çok konuşulan çiftlerinden biri olmayı sürdüren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, mutlu birlikteliklerini sevimli ikizleriyle taçlandırmıştı.
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İbrahim Ayel ve Emir'le yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla yorum ve beğeni yağmuruna tutulan ünlü çiftimizin sevimli bebeklerinin kime benzediği ise büyük merak konusuydu.
Birkaç gün önce ikizlerin yüzü ilk defa paylaşılmış ve bebişlerin babalarına olan benzerliği gözlerden kaçmamıştı. O gün bugündür sık sık fotoğrafları paylaşılan ikizler hem güldürmeye hem de gözlerden kalpler çıkartmaya devam ediyor...
Geçtiğimiz saatlerde babasının kucağında elleriyle roman havası oynatılan Emir'in bu halleri görenlerin yüzünde gülümseme oluşturdu!
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