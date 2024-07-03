Küçük Eller Havaya: İdo Tatlıses'in Oğluna Roman Havası Oynattığı Anlar Görenlerin Gününü Şenlendirdi!

İdo Tatlıses sevimli ikizleriyle yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oğulları Ayel ve Emir'in yüzünü ilk defa gösteren ikili, güldüren paylaşımlarıyla yine ilgi odağı oldu.