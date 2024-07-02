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Olay Yaratan Dans Sonrası Gelen Kıskançlık Tepkilerine Zeynep Bastık'tan "Sevgilime Bakılsın İsterim" Cevabı!

Olay Yaratan Dans Sonrası Gelen Kıskançlık Tepkilerine Zeynep Bastık'tan "Sevgilime Bakılsın İsterim" Cevabı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 21:02

Muhabironline'ın haberine göre, Harbiye konseri sonrası bir mekanda erkek arkadaşı Baran Mengüç ile dans ettiği anlarla gündem olan Zeynep Bastık'ı uzaktan izleyen Serkay Tütüncü'nün tepkileri merak konusu olmuştu. Muhabirlerin 'kıskançlık' sorularını yanıtlayan Bastık bir kez daha şoke etti.

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'Lan' şarkısıyla dünya listelerine giren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz gece Harbiye konseri sonrası sosyal medya düşen görüntüleriyle gündeme oturmuştu.

'Lan' şarkısıyla dünya listelerine giren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz gece Harbiye konseri sonrası sosyal medya düşen görüntüleriyle gündeme oturmuştu.

Oyuncu Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açan Bastık öncelerde "acele etmiyoruz, birbirimizi tanıma aşamasındayız" gibi yanıtlarının yanı sıra samimi anlarıyla magazine konu olmuştu.

Oyuncu Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açan Bastık öncelerde "acele etmiyoruz, birbirimizi tanıma aşamasındayız" gibi yanıtlarının yanı sıra samimi anlarıyla magazine konu olmuştu.

Baran Mengüç ile konser sonrası dans eden Bastık'ın hareketlerinin yanında ikiliyi uzaktan izleyen sevgilisi Serkay Tütüncü ayrı konuşulmuştu...

Baran Mengüç ile konser sonrası dans eden Bastık'ın hareketlerinin yanında ikiliyi uzaktan izleyen sevgilisi Serkay Tütüncü ayrı konuşulmuştu...

Detaylardan ve o anlardan bu yazımızda bahsetmiştik 👇

Muhabironline kameralarının kıskançlık sorularına cevap veren Bastık, "Hayatınızdaki insanı diğer kadınların beğenmesini nasıl karşılarsınız?" sorusuna "Çok hoşuma gider, bu kişinin kendine olan özgüveniyle ilgili... O toksik şeyler bizde yok, oraları eledik." şeklinde cevap verdi.

Muhabironline kameralarının kıskançlık sorularına cevap veren Bastık, "Hayatınızdaki insanı diğer kadınların beğenmesini nasıl karşılarsınız?" sorusuna "Çok hoşuma gider, bu kişinin kendine olan özgüveniyle ilgili... O toksik şeyler bizde yok, oraları eledik." şeklinde cevap verdi.

İşte o anlar 👇

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