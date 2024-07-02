Olay Yaratan Dans Sonrası Gelen Kıskançlık Tepkilerine Zeynep Bastık'tan "Sevgilime Bakılsın İsterim" Cevabı!

Muhabironline'ın haberine göre, Harbiye konseri sonrası bir mekanda erkek arkadaşı Baran Mengüç ile dans ettiği anlarla gündem olan Zeynep Bastık'ı uzaktan izleyen Serkay Tütüncü'nün tepkileri merak konusu olmuştu. Muhabirlerin 'kıskançlık' sorularını yanıtlayan Bastık bir kez daha şoke etti.