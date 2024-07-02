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Kurtlarını Döktü! Berfu Yenenler Kobra Murat Eşiliğinde Roman Havası Oynadığı Anlarla Yeteneklerini Sergiledi

Kurtlarını Döktü! Berfu Yenenler Kobra Murat Eşiliğinde Roman Havası Oynadığı Anlarla Yeteneklerini Sergiledi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 19:07

Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri isimli programında roman havası oynadığı dakikaları görenleri dönüp bir daha baktı!

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Eser Yenenler ile yaptığı evlilik ve paylaşımlarından sonra şimdi de YouTube kanalında yayınladığı talk şov ile dikkat çeken Berfu Yenenler adını sık duyduğumuz isimlerden biri.

Eser Yenenler ile yaptığı evlilik ve paylaşımlarından sonra şimdi de YouTube kanalında yayınladığı talk şov ile dikkat çeken Berfu Yenenler adını sık duyduğumuz isimlerden biri.

Talk Show Perileri isimli programındaki söylemleriyle her hafta dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yenenler sık sık yayınlanan kesitlerle sosyal medya kullanıcılarının diline düşüyor.

Talk Show Perileri isimli programındaki söylemleriyle her hafta dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yenenler sık sık yayınlanan kesitlerle sosyal medya kullanıcılarının diline düşüyor.

Geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler ile katıldıkları etkinlik öncesi sorulan sorulara yanıt veren isim dört kez Linc@ programına konuk olduğunu ve videoyu ağlayarak terk ettiğini söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler ile katıldıkları etkinlik öncesi sorulan sorulara yanıt veren isim dört kez Linc@ programına konuk olduğunu ve videoyu ağlayarak terk ettiğini söylemişti.

Burada detaylardan bahsetmiştik 👇

Bu hafta Anıl Altan'ın konuk olduğu program yine bomba etkisi yaratacak anlara şahitlik etti! Pelin Akil ile ortaya atılan boşanma haberleri hakkında yapılan açıklamalardan, güldüren anlara birçok kesit gündem oldu!

Bu hafta Anıl Altan'ın konuk olduğu program yine bomba etkisi yaratacak anlara şahitlik etti! Pelin Akil ile ortaya atılan boşanma haberleri hakkında yapılan açıklamalardan, güldüren anlara birçok kesit gündem oldu!

Fakat Berfu Yenenler'in gözlüğünü takıp mikrofonunu eline aldığı dakikalar ayrı konuşuldu! Roman havası eşliğinde dans ettiği anlar ve yeteneği görenleri şoke etti...

Fakat Berfu Yenenler'in gözlüğünü takıp mikrofonunu eline aldığı dakikalar ayrı konuşuldu! Roman havası eşliğinde dans ettiği anlar ve yeteneği görenleri şoke etti...
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