Berfu Yenenler Eser Yenenler'in Linç@ Programına Daha Önce Konuk Olduğunu ve Ağlayarak Ayrıldığını İtiraf Etti
Berfu Yenenler Eser Yenenler'in Linç@ Programına Daha Önce Konuk Olduğunu ve Ağlayarak Ayrıldığını İtiraf Etti
Evliliklerinin ilk yıllarından bu yana ilgi odağı olan Berfu ve Eser Yenenler ikilisi katıldıkları bir etkinlikte sorulan 'Birbirinizin programına konuk olmak ister miydiniz?' sorusuna cevap verdi.
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2019 senesinde hayatlarını birleştirme kararı alan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler ikilisi dikkatleri sık sık üzerine çeken yaptıkları sosyal medya paylaşımlarından açıklamalarına, çok konuşulan isimlerin başında yer alıyor.
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Şu sıralar YouTube'da yaptığı programdaki söylemleri ve konuklarıyla adından sıkça bahsettiren Berfu Yenenler, yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Muhabironline kameralarına konuşan Berfu ve Eser Yenenler katıldıkları etkinlik öncesi sorulan sorulara yanıt verdi. "Evli olmasaydınız birbirinizi programlarınıza davet eder miydiniz?" sorusuna Berfu Yenenler "Ben evli olsam olmasam her türlü davet ederdim Eser mükemmel bir konuk" şeklinde cevap verdi.
Eser Yenenler sunuculuğunu yaptığı Linç@ programına "Ben davet ediyorum ama gelmiyor." şeklinde cevap verince Berfu Yenenler cevabı yapıştırdı!
"Dort kere linç etti hiçbirini yayınlatmadım." diyerek daha önce Eser Yenenler'in programına konuk olduğunu itiraf eden isim katıldığı programlardan bir tanesinin sonunda ağladığını söyledi!
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