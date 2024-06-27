Seda Sayan'ın Oğlu Oğulcan Engin'in Sevgilisi İlyada Alişan Düğün Sorularına Utanıp Sıkılmaktan Cevap Veremedi
Seda Sayan'ın Oğlu Oğulcan Engin'in Sevgilisi İlyada Alişan Düğün Sorularına Utanıp Sıkılmaktan Cevap Veremedi
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan muhabirlerin yönelttiği evlilik sorularına utanmaktan cevap veremedi!
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Bir süredir aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin'le görüntülenen güzel oyuncu İlayda Alişan yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Gündeme aşk dolu fotoğraflarının yanı sıra güldüren paylaşımlarıyla gelen ikili "İyi ki doğdun köfte" gibi alışılmadık romantiklikleriyle bir hayli konuşuluyor!
Geçtiğimiz günlerde birlikte Çeşme tatiline giden, kameralara romantik anlar yaşarken yakalanan ünlü çiftimiz "düğün ne zaman?" gibi birçok soruyla karşı karşıya kalmıştı.
Kameralara yakalanan güzel oyuncu İlayda Alişan'ın muhabirlerin yönelttiği "Düğün ne zaman?" sorularına utana sıkıla verdiği "Küçüğüm daha" cevabı olay oldu!
İşte o anlar 👇
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