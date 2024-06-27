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Seda Sayan'ın Oğlu Oğulcan Engin'in Sevgilisi İlyada Alişan Düğün Sorularına Utanıp Sıkılmaktan Cevap Veremedi

Seda Sayan'ın Oğlu Oğulcan Engin'in Sevgilisi İlyada Alişan Düğün Sorularına Utanıp Sıkılmaktan Cevap Veremedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 22:40

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan muhabirlerin yönelttiği evlilik sorularına utanmaktan cevap veremedi!

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Bir süredir aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin'le görüntülenen güzel oyuncu İlayda Alişan yeni bir aşka yelken açmıştı.

Bir süredir aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin'le görüntülenen güzel oyuncu İlayda Alişan yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Kameralara yakalanan güzel oyuncu İlayda Alişan'ın muhabirlerin yönelttiği "Düğün ne zaman?" sorularına utana sıkıla verdiği "Küçüğüm daha" cevabı olay oldu!

İşte o anlar 👇

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