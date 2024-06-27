Doğruysa Yıkılırız: David Beckham'ın Eşi Victoria'yı 25 Yıldır Aldattığı İddiası Hepimizi Derinden Yaraladı!
Doğruysa Yıkılırız: David Beckham'ın Eşi Victoria'yı 25 Yıldır Aldattığı İddiası Hepimizi Derinden Yaraladı!
Romantiklikleriyle ve eşine sağdık tavırlarıyla hepimizi kendine hayran bırakan eski futbolcu David Beckham'ın eşi Victoria'yı 25 senedir aldattığı iddiaları gündeme bomba gibi oturdu.
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1999 senesinde dünyaevine giren, ilişkilerinin ilk gününden beri hem basın hem de dünyanın gözü önünde olan David ve Victoria Beckham ikilisi şöhretini korumaya devam eden nadir çiftlerden biri.
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Henüz Spice Girls üyelerinden biriyken tutulduğu Victoria'ya olan aşkını bir an olsun göstermeden duramayan David Beckham hem yakışıklılığı hem de romantikliğiyle çoğumuzun tanıdığı bir isim.
Fakat ortaya atılan aldatma iddiası Backhamların sevenlerini resmen yıktı! David Beckham'ın yerlere göklere sığdıramadığı karısını 25 yıldır, yani evliliklerinin ilk yılından bu yana aldattığı iddia edildi.
Gazeteci Tom Bower'ın kaleme aldığı The House of Beckham (Beckham Evi) isimli kitapta, ortaya atılan iddialar arasında eski futbolcunun manken Esther Canadas ile yataktayken yasak aşk yaşadığı Rebecca Loos'a yakalandığı öne sürüldü.
2004 senesinde yaşandığı söylenen olayda Victoria Beckham'ın Rebecca Loos'u arayarak takip ettirdiği, Ronaldo'nun da bulunduğu evde Beckham'ın yanında İspanyol manken Esther Canadas'ın da olduğu iddia edildi.
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Anlayacağınız, David Beckham'ın Victoria Beckham'dan gizli aşk yaşadığı Rebecca Loos, ünlü ismi Esther Canadas ile yatakta basmış!
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