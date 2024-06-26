Brad Pitt'ten Sonra Bir Darbe de Tom Cruise'a! Kızı Suri Resmi Olarak Babasının Soyadını Reddettiğini Açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda Brad Pitt'in kızı Shiloh soyadını 'Jolie' olarak değiştirmiş ve gündeme bomba gibi oturmuştu. Bir darbe de Tom Cruise'un kızından geldi.Tom Cruise'un kızı Suri Cruise babasının soyadını resmi olarak reddettiğini açıkladı.