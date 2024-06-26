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Brad Pitt'ten Sonra Bir Darbe de Tom Cruise'a! Kızı Suri Resmi Olarak Babasının Soyadını Reddettiğini Açıkladı

Brad Pitt'ten Sonra Bir Darbe de Tom Cruise'a! Kızı Suri Resmi Olarak Babasının Soyadını Reddettiğini Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 17:03

Geçtiğimiz haftalarda Brad Pitt'in kızı Shiloh soyadını 'Jolie' olarak değiştirmiş ve gündeme bomba gibi oturmuştu. Bir darbe de Tom Cruise'un kızından geldi.Tom Cruise'un kızı Suri Cruise babasının soyadını resmi olarak reddettiğini açıkladı.

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Hollywood'un en ünlü aktrislerinden biri olan Tom Cruise'un boşandığı eşi Katie Holmes'dan dünyaya gelen kızı Suri ile uzun süredir ilgilenmediği ortaya çıktı.

Hollywood'un en ünlü aktrislerinden biri olan Tom Cruise'un boşandığı eşi Katie Holmes'dan dünyaya gelen kızı Suri ile uzun süredir ilgilenmediği ortaya çıktı.

Gençlere taş çıkartan karizması ve canlandırdığı karakterlerdeki başarısıyla gönüllerde taht kuran Tom Cruise'un pek de iyi bir baba olmadığı söylendi!

Gençlere taş çıkartan karizması ve canlandırdığı karakterlerdeki başarısıyla gönüllerde taht kuran Tom Cruise'un pek de iyi bir baba olmadığı söylendi!

Geçtiğimiz haftalarda kızı Shiloh'un soyadını reddettiği Brad Pitt gündeme damga vurmuştu, bir diğer ünlü nepo bebeklerden olan Suri Cruise'un da babasının soyadını resmi olarak reddettiği açıklandı!

Geçtiğimiz haftalarda kızı Shiloh'un soyadını reddettiği Brad Pitt gündeme damga vurmuştu, bir diğer ünlü nepo bebeklerden olan Suri Cruise'un da babasının soyadını resmi olarak reddettiği açıklandı!

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Evliliklerini beş yıl sürdürmeyi başaran, ardından boşanan Katie ve Tom çiftinin kızları geçtiğimiz günlerde 18 yaşına bastı. İkilinin boşandığı sene henüz beş yaşında olan Suri'nin annesiyle yaşadığı ve babasıyla görüşmediği biliniyordu.

Evliliklerini beş yıl sürdürmeyi başaran, ardından boşanan Katie ve Tom çiftinin kızları geçtiğimiz günlerde 18 yaşına bastı. İkilinin boşandığı sene henüz beş yaşında olan Suri'nin annesiyle yaşadığı ve babasıyla görüşmediği biliniyordu.

LaGuardia Lisesi'nden mezun olan Suri babasının soyadını reddettiği açıkladı. Page Six'in haberine göre, Tom Cruise kızı Suri'yi mezuniyet töreninde yalnız bıraktı...

LaGuardia Lisesi'nden mezun olan Suri babasının soyadını reddettiği açıkladı. Page Six'in haberine göre, Tom Cruise kızı Suri'yi mezuniyet töreninde yalnız bıraktı...
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Mezun olan öğrencilerin isminin bulunduğu listede Suri Cruise'un soyadının 'Noelle' olarak yazılması dikkatlerden kaçmadı.

Mezun olan öğrencilerin isminin bulunduğu listede Suri Cruise'un soyadının 'Noelle' olarak yazılması dikkatlerden kaçmadı.

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