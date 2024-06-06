Geç Bile Kaldı: Çocuklarının Velayetinden Vazgeçen Brad Pitt'in Kızı Shiloh Soyadını 'Jolie' Olarak Değiştirdi
Geç Bile Kaldı: Çocuklarının Velayetinden Vazgeçen Brad Pitt'in Kızı Shiloh Soyadını 'Jolie' Olarak Değiştirdi
2016 senesinde yollarını ayıran Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinde sular durulmuyor. Çocuklarının vasiyetinden vazgeçeceğini duyuran Pitt büyük bir tepkiyle karşı karşıya kalmasının ardından çocuklarından gelen hamle şaşırttı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
2016'da aldıkları boşanma kararıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin olaylı boşanma davası hala devam ediyor.
Neredeyse düşman haline gelen Brangelina çifti çocuklarının velayetinden mülklerine hiçbir şeyi paylaşamazken geçtiğimiz ay Brad Pitt'in hamlesiyle ortalık yeniden birbirine girmişti.
Üç biyolojik üç de evlatlık çocuğu olan çift bir türlü çocuklarının velayeti konusunda anlaşmaya varamıyorken, velayetleri yarı yarıya paylaşmak konusunda ısrarcı olan Pitt ilk geri adım atan taraf oldu.
Geçmişte çocuklarıyla yaşadığı olaylar, Jolie'ye gösterdiği şiddet tekrardan gün yüzüne çıkmıştı ki... Bir hamle de çiftin güzeller güzeli kızı Shiloh Pitt'den geldi.
Shiloh, babasının soyadından vazgeçmek için dava açtı! Bundan sonra Shiloh Jolie olarak anılacak isme babasının tepkisi ise merak uyandırdı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çiftin dünyaya gelen ilk biyolojik çocuğu olan ve anne-babasının muhteşem genlerini sonuna kadar alan Shiloh, 27 Mayıs günü, 18 yaşına basar basmaz mahkemeye başvurdu.
People'a konuşan bir kaynak, Brad Pitt'in bu durum karşısında son derece üzgün olduğunu, o doğduğunda yaşadığı sevinci başka hiçbir zaman yaşamadığını ve kız çocuğunun her zaman en büyük hayali olduğunu söyledi. "Çocuklarını kaybettiğini hatırlatmak elbette Brad için kolay değil. Çocuklarını seviyor ve onları özlüyor. Çok üzücü."
Pitt'in diğer kızları Zahara ve Vivienne de daha önce soyadlarından Pitt'i çıkarmışlardı, Shiloh'un babası hakkında "O dünyanın en kötü insanı. Hiçbir zaman kendimi onun çocuğu gibi hissetmedim. Bize yıllarca çok kötü davrandı. Hepimiz karanlık günler geçirdik. Çocuklarına ve eşine şiddet uygulayan birinin soyadını taşımak istemiyorum" sözleri ise gündeme bomba gibi oturdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın