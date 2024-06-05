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Eski Yengelerimizden Halsey'in Sağlık Durumu Endişe Saçtı: Şarkıcıya Hem Lupus Hem Lösemi Teşhisi Konuldu

Eski Yengelerimizden Halsey'in Sağlık Durumu Endişe Saçtı: Şarkıcıya Hem Lupus Hem Lösemi Teşhisi Konuldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 12:35

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey Türk senarist Alev Aydın ile yaşadığı aşkla ve öğrendiği Türkçe kelimelerle gündemde yer edinmiş isimlerden birisi. Ayrılığı sonrası adını oğlu Ender ile duyduğumuz şarkıcının yaptığı son paylaşımda sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi.

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Türk senarist Alev Aydın ile yaşadığı ilişkiyle magazine bomba gibi düşen ünlü şarkıcı Halsey, hem öğrendiği Türkçe kelimelerle hem paylaşımlarıyla aniden hepimizin yengesi olmuştu.

Türk senarist Alev Aydın ile yaşadığı ilişkiyle magazine bomba gibi düşen ünlü şarkıcı Halsey, hem öğrendiği Türkçe kelimelerle hem paylaşımlarıyla aniden hepimizin yengesi olmuştu.

Oğullarına verdikleri Ender Riley ismiyle içimizden biri haline gelen Halsey, Alev Aydın'dan ayrılmış olsa bile sevimli bebişiyle Türk takipçilerinin ilgi odağı olmaya devam ediyordu.

Oğullarına verdikleri Ender Riley ismiyle içimizden biri haline gelen Halsey, Alev Aydın'dan ayrılmış olsa bile sevimli bebişiyle Türk takipçilerinin ilgi odağı olmaya devam ediyordu.

Uzun yıllardır mücadele ettiği lupus hastalığının yanında lösemi teşhisi konulduğunu sosyal medya hesabından duyuran Halsey takipçilerini endişelendirdi.

Uzun yıllardır mücadele ettiği lupus hastalığının yanında lösemi teşhisi konulduğunu sosyal medya hesabından duyuran Halsey takipçilerini endişelendirdi.

Saçlarını kestiren isim tedavi sürecinin başladığını hastaneden yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Ünlü şarkıcıya kısa sürede milyonlarca beğeni ve binlerce yorumla destek yağdı.

Saçlarını kestiren isim tedavi sürecinin başladığını hastaneden yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Ünlü şarkıcıya kısa sürede milyonlarca beğeni ve binlerce yorumla destek yağdı.

Net bir açıklamada bulunmayan Halsey paylaşımının altına "Uzun hikayenin kısası hayatta kaldığım için şanslıyım. Kısa hikayenin uzunu bir albüm yazdım" notunu düştü.

Net bir açıklamada bulunmayan Halsey paylaşımının altına "Uzun hikayenin kısası hayatta kaldığım için şanslıyım. Kısa hikayenin uzunu bir albüm yazdım" notunu düştü.

'Yaşlı bir kadın gibi hissediyorum. Kendime iyileşmek için 2 yıl veriyorum. 30 yaşına gelince baştan doğacağım ve yine enerji dolu ve çok havalı olacağım'

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Daha önce Ehlers Danlos Sendromu, Sjogren sendromu, mast hücre aktivasyon sendromu gibi teşhisler konulan isim hayranlarını bir kez daha endişelendirdi.

Daha önce Ehlers Danlos Sendromu, Sjogren sendromu, mast hücre aktivasyon sendromu gibi teşhisler konulan isim hayranlarını bir kez daha endişelendirdi.
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