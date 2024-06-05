Eski Yengelerimizden Halsey'in Sağlık Durumu Endişe Saçtı: Şarkıcıya Hem Lupus Hem Lösemi Teşhisi Konuldu
Eski Yengelerimizden Halsey'in Sağlık Durumu Endişe Saçtı: Şarkıcıya Hem Lupus Hem Lösemi Teşhisi Konuldu
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey Türk senarist Alev Aydın ile yaşadığı aşkla ve öğrendiği Türkçe kelimelerle gündemde yer edinmiş isimlerden birisi. Ayrılığı sonrası adını oğlu Ender ile duyduğumuz şarkıcının yaptığı son paylaşımda sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi.
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Türk senarist Alev Aydın ile yaşadığı ilişkiyle magazine bomba gibi düşen ünlü şarkıcı Halsey, hem öğrendiği Türkçe kelimelerle hem paylaşımlarıyla aniden hepimizin yengesi olmuştu.
Oğullarına verdikleri Ender Riley ismiyle içimizden biri haline gelen Halsey, Alev Aydın'dan ayrılmış olsa bile sevimli bebişiyle Türk takipçilerinin ilgi odağı olmaya devam ediyordu.
Uzun yıllardır mücadele ettiği lupus hastalığının yanında lösemi teşhisi konulduğunu sosyal medya hesabından duyuran Halsey takipçilerini endişelendirdi.
Saçlarını kestiren isim tedavi sürecinin başladığını hastaneden yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Ünlü şarkıcıya kısa sürede milyonlarca beğeni ve binlerce yorumla destek yağdı.
Net bir açıklamada bulunmayan Halsey paylaşımının altına "Uzun hikayenin kısası hayatta kaldığım için şanslıyım. Kısa hikayenin uzunu bir albüm yazdım" notunu düştü.
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Daha önce Ehlers Danlos Sendromu, Sjogren sendromu, mast hücre aktivasyon sendromu gibi teşhisler konulan isim hayranlarını bir kez daha endişelendirdi.
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