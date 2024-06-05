Yılmaz Erdoğan'a Yöneltilen "Çok Sevişmenin Zararı Var mı?" Sorusu Bu Sefer de Hasan Can Kaya'yı Terletti!
Yılmaz Erdoğan'a Yöneltilen "Çok Sevişmenin Zararı Var mı?" Sorusu Bu Sefer de Hasan Can Kaya'yı Terletti!
Kenan Doğulu'nun doğum günü partiisnde Yılmaz Erdoğan'a yönelttiği 'çok sevişmenin zararı var mı?' sorusunun aynısı Hasan Can Kaya'ya sorulunca ne diyeceğini bilemedi...
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Geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu'nun olaylı doğum günü partisine katılan Yılmaz Erdoğan beklenmedik bir soru karşısında neye uğradığını şaşırmış, biraz bozulmuş olsa da durumu toparlamaya çalışmıştı.
Önce Cansu Taşkın'la hakkında çıkan aşk haberleriyle ardından da samimi görüntüleriyle magazini sallayan Erdoğan'a Doğulu'dan "Çok sevişmenin zararı var mı? sorusu yöneltilmişti.
Taşkın'ın diretmelerine rağmen Yılmaz Erdoğan'a yakın kaynaklardan edinilen kesin bilgiye göre böyle bir aşkın hiç yaşanmadığını açıklanmış, ortalık iyice karışmıştı.
İkili bu konunun kapanmasını dilerken Kenan Doğulu'nun attığı taş hem daha yeni yeni unutulan olayı gündeme getirmiş, hem de Erdoğan'ı zor duruma sokmuştu.
Omzundan geçirdiği operasyon sonrası davetlere yeni yeni katılmaya başlayan komedyen Hasan Can Kaya, Magazin Burada kameralarına konuştu.
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Önce omuzundaki ruj izi sorulan ünlü komedyen "Şaraptır o, ruj değildir. Hoş ikisi birbirinden boktan..." diyerek muhabirlere verdiği esprili bir cevabın ardından beklenmedik bir soruyla karşılaştı. Sizce "çok sevişmenin bir zararı var mı?" sorusu yöneltilen isim...
"Bu sorunun muhatabı ben değilim, bu sorunun muhatabının kim olduğunu Kenan Doğulu söylesin soruyu o sormuş" ifadelerini kullanan Kaya, sözlerine "Bu soruyu Kenan'ın da sormaması gerekirken...Yılmaz abi gereken cevabı vermiştir, bize düşmez." şeklinde noktaladı.
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