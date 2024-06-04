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Bitmek Bilmeyen Boy Goygoyu Canına Tak Etti: 1.71’lik Murat Dalkılıç’tan 11 Cm’lik Hamle!

Bitmek Bilmeyen Boy Goygoyu Canına Tak Etti: 1.71’lik Murat Dalkılıç’tan 11 Cm’lik Hamle!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 23:11

Son zamanlarda geçirdiği burun ameliayatlarıyla gündeme gelen Murat Dalkılıç boyu hakkında yapılan goygoya daha fazla dayanamayıp boyunu değiştirtti!

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Bir dönem boyunun 1.71 cm olduğu iddiasıyla Twitter'dan gündem olan Murat Dalkılıç hakkında yapılan goygoyun ardı arkası kesilmiyor bildiğiniz gibi.

Bir dönem boyunun 1.71 cm olduğu iddiasıyla Twitter'dan gündem olan Murat Dalkılıç hakkında yapılan goygoyun ardı arkası kesilmiyor bildiğiniz gibi.

Bir insanin boyunun kısa olması büyük mesele mi? Elbette degil! Fakat Murat Dalkılıç hakkında yıllardır düzenli olarak dönen bu konuya kendisinden bile cevap gelmişti.

Bir insanin boyunun kısa olması büyük mesele mi? Elbette degil! Fakat Murat Dalkılıç hakkında yıllardır düzenli olarak dönen bu konuya kendisinden bile cevap gelmişti.

Boyunun 1.71 olduğunu sonuna kadar yalanlamıştı ünlü isim 👇

Boyunun 1.71 olduğunu sonuna kadar yalanlamıştı ünlü isim 👇
twitter.com

Fakat yıllardır bu goygoy bitmek bilmiyor...

Fakat yıllardır bu goygoy bitmek bilmiyor...
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

Özellikle konu eski aşkı ve eşi Merve Boluğur olduğunda sosyal medya kullanıcıları konuyu Murat Dalkılıç’ın boyuna getirmeye bayılıyor!

Özellikle konu eski aşkı ve eşi Merve Boluğur olduğunda sosyal medya kullanıcıları konuyu Murat Dalkılıç’ın boyuna getirmeye bayılıyor!

Fakat sanıyoruz ki bu durum Murat Dalkılıç beyin canını sıkmış olacak! Kendisi Google’la anlaşmaya giderek 😂 boyunu 1.71’den 1.82’ye çıkarmaya karar vermiş!

Fakat sanıyoruz ki bu durum Murat Dalkılıç beyin canını sıkmış olacak! Kendisi Google’la anlaşmaya giderek 😂 boyunu 1.71’den 1.82’ye çıkarmaya karar vermiş!
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YIllar oldu Murat Dalkılıç! Birbirimizi kandırmayalım biz seni 1.71 halinle seviyoruz bu 1.82 bize hiç geçmedi...

YIllar oldu Murat Dalkılıç! Birbirimizi kandırmayalım biz seni 1.71 halinle seviyoruz bu 1.82 bize hiç geçmedi...

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twitter.com

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