'Ünlü Olma Evliliği Hiç Düşünmüyordum' Diye Direten Berfu Yenenler'e Hülya Avşar'dan İmalı Laflar
'Ünlü Olma Evliliği Hiç Düşünmüyordum' Diye Direten Berfu Yenenler'e Hülya Avşar'dan İmalı Laflar
Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Berfu Yenenler yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi oturdu. Eser Yenenler ve evliliklerinde yaşadıkları problemler hakkında konuşan isme Avşar'ın verdiği yanıtlar ayrı olay oldu!
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Şu sıralar Talk Show Perileri isimli YouTube programıyla ve programda yaptığı açıklamalarla bir an olsun gündemden düşmeyen Berfu Yenenler, Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk oldu.
2019 senesinde Eser Yenenler ile dünyaevine giren ardından, oğulları Mete ve Kuzey'i kucağına alan Yenenler programda yaptığı açıklamlarla dikkat çekti.
Yenenler ile 'Çift Terapisi' isimli bir gösteri sahneleyen ünlü isim, "Evli olmanız, sahne performansınızı etkiliyor mu?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme damgasını vurmuştu.
Eşiyle kavga ettiklerini açık açık söyleyen Yenenler'in programın devam eden dakikalarında ünlü olmak gibi bir amacı olmadığını söylediği anlar ilgi çekti.
Bu sözlere karşılık Avşar konuyu detaylıca masaya yatırmayı seçti ve olay bir imada bulundu. Hülya Avşar, “Eser gibi bi çocuğa sen yürümüşsün cidden hiç yokmuş öyle bir çaban” vurgusuyla hem dikkat çekti hem de her zamanki gibi lafını sakınmadı.
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"Güzellik yarışmasına katılmışsın, Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün, ünlü olmak hiç aklında yokmuş maşallah!" ifadelerini kullanan Avşar'ın sözleri dikkat çekti.
İşte o anlar 👇
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