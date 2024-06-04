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Aşk Kaç Beden Giyiyordu? Hadise'nin Arşa Çıkmış Kriterleri ve 'Erkeğin Maddi Gücü Önemli' Sözleri Tepki Çekti

Aşk Kaç Beden Giyiyordu? Hadise'nin Arşa Çıkmış Kriterleri ve 'Erkeğin Maddi Gücü Önemli' Sözleri Tepki Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 21:06

Yaz sezonunu erkenden açan ve Kerem Bürsin'le verdiği pozla gündeme bomba gibi düşen Hadise'nin aşk kriterleri ve 'maddi güç' hakkındaki sözleri çok eleştirildi.

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Günümüzün en popüler kadın şarkıcılarından biri olan Hadise aşk hayatıyla, sahne şovlarıyla, şarkılarıyla bir an olsun dilimizden düşmeyen isimlerden biri.

Günümüzün en popüler kadın şarkıcılarından biri olan Hadise aşk hayatıyla, sahne şovlarıyla, şarkılarıyla bir an olsun dilimizden düşmeyen isimlerden biri.

Bu şana şöhrete rağmen aşkta bir türlü dikiş tutturamamış yıldızımız son zamanlarda sahne kıyafetleriyle gündeme bomba gibi düşerken ve türlü türlü yorum alırken bu sefer de aşk kriterleri hakkındaki konuşmasıyla olay oldu!

Bu şana şöhrete rağmen aşkta bir türlü dikiş tutturamamış yıldızımız son zamanlarda sahne kıyafetleriyle gündeme bomba gibi düşerken ve türlü türlü yorum alırken bu sefer de aşk kriterleri hakkındaki konuşmasıyla olay oldu!

Kerem Bürsin'le birlikte doğum gününde poz veren ünlü şarkıcı en son yakışıklı oyuncuyla herkes tarafından yakıştırılmış ve "yeni bir aşk mı doğuyor?" dedikoduları andında gündemi sarmıştı.

Kerem Bürsin'le birlikte doğum gününde poz veren ünlü şarkıcı en son yakışıklı oyuncuyla herkes tarafından yakıştırılmış ve "yeni bir aşk mı doğuyor?" dedikoduları andında gündemi sarmıştı.

İkilinin ikna çabalarından bu yazımızda bahsetmiştik 👇

@popbizde'nin yeni podcast bölümüne konuk olan Hadise'nin aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamaları sosyal medya kullanıcılarından epey bir tepki çekti.

@popbizde'nin yeni podcast bölümüne konuk olan Hadise'nin aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamaları sosyal medya kullanıcılarından epey bir tepki çekti.

Mehmet Dinçerler ile yaşadığı 5 aylık evlilik sonrası boşanma kararı alan şarkıcı "Maddi gücü olmayan erkek hayatıma giremez. Erkeğin maddi gücü önemli. Maddi gücü yoksa 'neyine güvenip, bana yaklaşıyorsun?’ derim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Dinçerler ile yaşadığı 5 aylık evlilik sonrası boşanma kararı alan şarkıcı "Maddi gücü olmayan erkek hayatıma giremez. Erkeğin maddi gücü önemli. Maddi gücü yoksa 'neyine güvenip, bana yaklaşıyorsun?’ derim" ifadelerini kullandı.
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