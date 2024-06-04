Aşk Kaç Beden Giyiyordu? Hadise'nin Arşa Çıkmış Kriterleri ve 'Erkeğin Maddi Gücü Önemli' Sözleri Tepki Çekti
Aşk Kaç Beden Giyiyordu? Hadise'nin Arşa Çıkmış Kriterleri ve 'Erkeğin Maddi Gücü Önemli' Sözleri Tepki Çekti
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Günümüzün en popüler kadın şarkıcılarından biri olan Hadise aşk hayatıyla, sahne şovlarıyla, şarkılarıyla bir an olsun dilimizden düşmeyen isimlerden biri.
Bu şana şöhrete rağmen aşkta bir türlü dikiş tutturamamış yıldızımız son zamanlarda sahne kıyafetleriyle gündeme bomba gibi düşerken ve türlü türlü yorum alırken bu sefer de aşk kriterleri hakkındaki konuşmasıyla olay oldu!
Kerem Bürsin'le birlikte doğum gününde poz veren ünlü şarkıcı en son yakışıklı oyuncuyla herkes tarafından yakıştırılmış ve "yeni bir aşk mı doğuyor?" dedikoduları andında gündemi sarmıştı.
@popbizde'nin yeni podcast bölümüne konuk olan Hadise'nin aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamaları sosyal medya kullanıcılarından epey bir tepki çekti.
Mehmet Dinçerler ile yaşadığı 5 aylık evlilik sonrası boşanma kararı alan şarkıcı "Maddi gücü olmayan erkek hayatıma giremez. Erkeğin maddi gücü önemli. Maddi gücü yoksa 'neyine güvenip, bana yaklaşıyorsun?’ derim" ifadelerini kullandı.
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