Ortalık Karışıyor: Aygün Aydın'dan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'ya Yönelik Sansasyon Yaratacak Paylaşımlar!

Hakan Sabancı ile yaşadığı flörtleşmeden sonra yarattığı sansasyonlarla gündemden düşmeyen Aygün Aydın yine yeniden olay oldu. ELLE gecesine el ele katılan Hande Erçel'e demediğini bırakmayan Aydın, Sabancı'ya bir kez daha fena sardı.