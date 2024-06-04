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Ortalık Karışıyor: Aygün Aydın'dan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'ya Yönelik Sansasyon Yaratacak Paylaşımlar!

Ortalık Karışıyor: Aygün Aydın'dan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'ya Yönelik Sansasyon Yaratacak Paylaşımlar!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.06.2024 - 18:21

Hakan Sabancı ile yaşadığı flörtleşmeden sonra yarattığı sansasyonlarla gündemden  düşmeyen Aygün Aydın yine yeniden olay oldu. ELLE gecesine el ele katılan Hande Erçel'e demediğini bırakmayan Aydın, Sabancı'ya bir kez daha fena sardı.

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Oyuncu Aygün Aydın, sosyetenin yakışıklısı Hakan Sabancı ile kısa zamanlı flört ya da ilişki dönemi geçirmişti. Magazine damga vuran olay sonrası Aydın, Hakan Sabancı'nın kâbusu olmuştu adeta.

Oyuncu Aygün Aydın, sosyetenin yakışıklısı Hakan Sabancı ile kısa zamanlı flört ya da ilişki dönemi geçirmişti. Magazine damga vuran olay sonrası Aydın, Hakan Sabancı'nın kâbusu olmuştu adeta.

O günden sonra Hakan Sabancı ve ailesi hakkında skandal açıklamalar yapmaya başlayan Aydın mesajları da bir bir ifşa ederek olay olmuştu.

Yatağında yatan bir erkeği Hakan Sabancı imasıyla paylaşarak vites yükselten Aydın hakkında uzaklaştırma kararı bile çıkarılmıştı.

Yatağında yatan bir erkeği Hakan Sabancı imasıyla paylaşarak vites yükselten Aydın hakkında uzaklaştırma kararı bile çıkarılmıştı.

Durmaksızın paylaşımlarda bulunan Aygün Aydın, uzaklaştırmadan sonra bir bebeğin fotoğrafını 'bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı' notuyla paylaşıp Hakan Sabancı'dan bir kızı olduğunu iddia etmişti.

Bulduğu her fırsatta takık olduğu ex'ine saran Aygün Aydın'ın, Hakan Sabancı'yla yeni aşka yelken açan Hande Erçel'le sataşıp sataşmayacağı da merak konusu olmuştu...

Bulduğu her fırsatta takık olduğu ex'ine saran Aygün Aydın'ın, Hakan Sabancı'yla yeni aşka yelken açan Hande Erçel'le sataşıp sataşmayacağı da merak konusu olmuştu...

Hakan Sabancı'nın Erçel'i setteyken kendisiyle aldattığını ima eden ünlü oyuncu Hande Erçel'in adını vermeyip; "Bazlama" göndermesiyle okların hedefini belirledi.

Hakan Sabancı'nın Erçel'i setteyken kendisiyle aldattığını ima eden ünlü oyuncu Hande Erçel'in adını vermeyip; "Bazlama" göndermesiyle okların hedefini belirledi.

'Önce beni aldatıp yerime koyduğunu, o setteyken benimle aldatman harikaydı. Eve dönüp keyif kahvemi yudumlamadan önce Bazlamaları aptal yerine koyuşundan nasıl gizli bir egosal haz aldığımı düşünüyordum teknenle evime dönerken.'

Anlayacağınız skandal üzerine skandala imza attı kendisi. Uzun bir zamandır Hakan Sabancı paylaşımlarına ara veren Aygün Aydın ELLE gecesini görünce sahnelere geri döndü!

Anlayacağınız skandal üzerine skandala imza attı kendisi. Uzun bir zamandır Hakan Sabancı paylaşımlarına ara veren Aygün Aydın ELLE gecesini görünce sahnelere geri döndü!
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Tüm gündem 2024 ELLE Style Awards Gecesi'ne el ele katılıp bir an olsun ayrılmayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'yla dolunca dayanamayan Aydın'dan yine şoke eden paylaşımlar geldi.

Tüm gündem 2024 ELLE Style Awards Gecesi'ne el ele katılıp bir an olsun ayrılmayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'yla dolunca dayanamayan Aydın'dan yine şoke eden paylaşımlar geldi.

Erçel'in "Yılın Moda İş Birliği" ödülünü kazanmasından sonra Instagram hesabından paylaşım bombardımanı başlatan Aydın geçtiğimiz yıllarda kazandığı ödülleri paylaşmaya karar verdi.

Erçel'in "Yılın Moda İş Birliği" ödülünü kazanmasından sonra Instagram hesabından paylaşım bombardımanı başlatan Aydın geçtiğimiz yıllarda kazandığı ödülleri paylaşmaya karar verdi.

Ardından öfkesinin bir an olsun dinmediği Hande Erçel'e yeniden olay sözler sarf eden Aydın "Ve sen misilleme yapmak için kullanılan, her şeyinle beni taklit ederek yerimi doldurmaya çalışan kötü bir replikamsın" diyerek ortalığı fena kızıştırdı.

Ardından öfkesinin bir an olsun dinmediği Hande Erçel'e yeniden olay sözler sarf eden Aydın "Ve sen misilleme yapmak için kullanılan, her şeyinle beni taklit ederek yerimi doldurmaya çalışan kötü bir replikamsın" diyerek ortalığı fena kızıştırdı.

Sinirini alamadığı Erçel hakkında Yapay Zeka'ya soru soran Aygün sorduğu sorular da tepki çekti tabii.

Sinirini alamadığı Erçel hakkında Yapay Zeka'ya soru soran Aygün sorduğu sorular da tepki çekti tabii.

Hakan Sabancı'nın davette yakasına takıp büyük merak yarattığı siyah çiçeği de pas geçmeyen Aygün Aydın'ın "siyah çiçeğini yesinler senin" mesajı da eksik kalmadı.

Hakan Sabancı'nın davette yakasına takıp büyük merak yarattığı siyah çiçeği de pas geçmeyen Aygün Aydın'ın "siyah çiçeğini yesinler senin" mesajı da eksik kalmadı.
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Yine sansasyon yaratan paylaşımlarını da "özlü" bir söz paylaşarak bitirme kararı aldı.

Yine sansasyon yaratan paylaşımlarını da "özlü" bir söz paylaşarak bitirme kararı aldı.

Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de merakla bekliyoruz. Yorumlarda buluşalım...

Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de merakla bekliyoruz. Yorumlarda buluşalım...

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Ceren

Klinik vaka

ezgi

Tımarhaneye kapatıp anahtarını denize atmak lazım, tehlikeli biri, en az yirmi tane fake hesabı var, heryere akla hayale gelmeyecek Yusuf Güney'den bile dah... Devamını Gör

KumdanKum

saplantılı sapık haller ,en acilinden destek almalısın..