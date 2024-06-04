Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un "Ayıp Olmasın" Diyerek Yaptıkları Çoğu Kişiye Tanıdık Geldi
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un "Ayıp Olmasın" Diyerek Yaptıkları Çoğu Kişiye Tanıdık Geldi
Kızılcık Şerbeti dizisinin en sevilen oyuncularından biri olan Ceren Karakoç geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Başarılı oyuncunun 'bu hayatta ayıp olmasın diye her şeyi yapabilirim' sözlerini duyanlar Ceren Karakoç'ta kendilerini buldular.
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Her hafta cuma günleri izleyenleri adeta ekran başına kilitleyerek reytingleri altüst eden Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları son dönemde özel hayatları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
Feyza Civelek'in uyuşturucu madde hadisesi, Sıla Türkoğlu'nun alkolden ehliyeti kaptırması, Doğukan Güngör'ün çalkantılı aşk hayatından sonra öne çıkan isim Ceren Karakoç oldu.
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Nursema" karakteriyle milyonların gönlünü fetheden ünlü oyuncunun gündeme gelme nedeni ise oldukça komik.
Geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Ceren Karakoç'un birbirinden eğlenceli ve samimi açıklamaları bir kez daha izleyenleri hayran bıraktı.
Programın "Gözlerimin içine bak" bölümünde asıl bombaları patlayan başarılı oyuncu çok kontrolcü biri olduğunu anlattığı sıralarda "ben eczaneye girdim bir gün. Eczaneden bir şey alacağım..." diyerek söze başladı.
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"Eczacı bana 3 bin TL'lik ürün sattı ya. Ben ayıp olmasın diye her şeyi aldım." diyen Ceren Karakoç'un "Ben ayıp olmasın diye bu hayatta her şeyi yapabilirim" sözleri başta İbrahim Selim ve izleyiciler olmak üzere herkesi çok güldürdü.
"Törpülüyorum bu şeyimi. Biraz daha 'Hayır' demeyi öğreniyorum" diyen ünlü oyuncu iki sene önce yaşadığı bu olay sonrası eşine gidip "Beni bir daha n'olursun eczaneye yollama. Bir şey alacaksan sen al" dediğini de belirtti.
Bu huyunun çok kötü bir şey olduğunu belirten Ceren Karakoç'tan aynı zamanda "Mesela benim önüme yemek yanlış gelir restoranda. Ben ayıp olmasın diye onu yerim. N'apalım, psikoloğa mı gideyim ben?" diyerek doğallıyla kahkaha tufanı yaşattı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Ceren Karakoç'un "ayıp olmasın" diye düşünerek yaptıklarını itiraf etmesinden sonra birçok kişi ünlü oyuncuda adeta kendini gördü.
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