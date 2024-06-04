Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un "Ayıp Olmasın" Diyerek Yaptıkları Çoğu Kişiye Tanıdık Geldi

Kızılcık Şerbeti dizisinin en sevilen oyuncularından biri olan Ceren Karakoç geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Başarılı oyuncunun 'bu hayatta ayıp olmasın diye her şeyi yapabilirim' sözlerini duyanlar Ceren Karakoç'ta kendilerini buldular.