Ahsen Eroğlu Ödül Konuşmasıyla Etkilese de Masa Örtüsüne Benzetilen Elbisesiyle Sınıfta Kaldı!
Ahsen Eroğlu Ödül Konuşmasıyla Etkilese de Masa Örtüsüne Benzetilen Elbisesiyle Sınıfta Kaldı!
Dün akşam düzenlenen ELLE gecesinde yıldızlar geçidi yaşandı. Birçok ünlü isim gibi gecede ödül alan oyuncu Ahsen Eroğlu'nun beyaz boydan dantelli elbisesi ise dile fena düştü.
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Geçtiğimiz gece düzenlenen ELLE Style Awards 2024 töreninde yılın en iyi stilleri ödüllendirine kavuşurken ünlüler arasında da şıklık yarışı vardı.
Kimilerinin elbiseleri takipçilerinden büyük beğeni toplarken kimilerinin ki adeta topa tutuldu desek yeridir.
Son olarak "Menajerimi Ara" dizisiyle ekranlarda gördüğümüz şimdilerde dijital platformda yayınlanan "Kübra" dizisinde rol alan Ahsen Eroğlu da geceye damga vuran isimlerde oldu.
"Yılın ELLE Kızı" ödülünün sahibi olan Eroğlu ödül konuşmasındaki ''Ben bir dünya hayal ediyorum. Bu dünyada lincin bir kültür olmadığı; bebekler, çocuklar ve hayvan dostlarımız için yutkunmadığımız bir dünya...'' sözleriyle alkış topladı.
Ahsen Eroğlu'nun etkileyici konuşmasını da buradan izleyebilirsiniz:
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Öte yandan gecede çiçekli, beyaz dantelden oluşan transparan elbisesiyle boy gösteren genç oyuncunun kombini görenleri şaşkına çevirdi.
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