Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ahsen Eroğlu Ödül Konuşmasıyla Etkilese de Masa Örtüsüne Benzetilen Elbisesiyle Sınıfta Kaldı!

Ahsen Eroğlu Ödül Konuşmasıyla Etkilese de Masa Örtüsüne Benzetilen Elbisesiyle Sınıfta Kaldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.06.2024 - 14:38

Dün akşam düzenlenen ELLE gecesinde yıldızlar geçidi yaşandı. Birçok ünlü isim gibi gecede ödül alan oyuncu Ahsen Eroğlu'nun beyaz boydan dantelli elbisesi ise dile fena düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz gece düzenlenen ELLE Style Awards 2024 töreninde yılın en iyi stilleri ödüllendirine kavuşurken ünlüler arasında da şıklık yarışı vardı.

Geçtiğimiz gece düzenlenen ELLE Style Awards 2024 töreninde yılın en iyi stilleri ödüllendirine kavuşurken ünlüler arasında da şıklık yarışı vardı.

Kimilerinin elbiseleri takipçilerinden büyük beğeni toplarken kimilerinin ki adeta topa tutuldu desek yeridir.

Kimilerinin elbiseleri takipçilerinden büyük beğeni toplarken kimilerinin ki adeta topa tutuldu desek yeridir.

Son olarak "Menajerimi Ara" dizisiyle ekranlarda gördüğümüz şimdilerde dijital platformda yayınlanan "Kübra" dizisinde rol alan Ahsen Eroğlu da geceye damga vuran isimlerde oldu.

Son olarak "Menajerimi Ara" dizisiyle ekranlarda gördüğümüz şimdilerde dijital platformda yayınlanan "Kübra" dizisinde rol alan Ahsen Eroğlu da geceye damga vuran isimlerde oldu.

"Yılın ELLE Kızı" ödülünün sahibi olan Eroğlu ödül konuşmasındaki ''Ben bir dünya hayal ediyorum. Bu dünyada lincin bir kültür olmadığı; bebekler, çocuklar ve hayvan dostlarımız için yutkunmadığımız bir dünya...'' sözleriyle alkış topladı.

"Yılın ELLE Kızı" ödülünün sahibi olan Eroğlu ödül konuşmasındaki ''Ben bir dünya hayal ediyorum. Bu dünyada lincin bir kültür olmadığı; bebekler, çocuklar ve hayvan dostlarımız için yutkunmadığımız bir dünya...'' sözleriyle alkış topladı.

Ahsen Eroğlu'nun etkileyici konuşmasını da buradan izleyebilirsiniz:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Öte yandan gecede çiçekli, beyaz dantelden oluşan transparan elbisesiyle boy gösteren genç oyuncunun kombini görenleri şaşkına çevirdi.

Öte yandan gecede çiçekli, beyaz dantelden oluşan transparan elbisesiyle boy gösteren genç oyuncunun kombini görenleri şaşkına çevirdi.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın