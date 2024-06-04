Ödül Töreninde Arşivden Giyinme Modasına Uyan Demet Özdemir Dünya Yıldızıyla Aynı Elbiseyi Giydi

ELLE Style Awards 2024 ödül törenine katılan Demet Özdemir ışıl ışıl mor elbisesiyle gecenin en beğenilen kadınlarından oldu şüphesiz. Törende 'arşivden giyinme' akımına uyan ünlü oyuncu, dünyaca ünlü bir ismin giydiği elbisenin aynısıyla göz kamaştırdı.