Ödül Töreninde Arşivden Giyinme Modasına Uyan Demet Özdemir Dünya Yıldızıyla Aynı Elbiseyi Giydi
Ödül Töreninde Arşivden Giyinme Modasına Uyan Demet Özdemir Dünya Yıldızıyla Aynı Elbiseyi Giydi
ELLE Style Awards 2024 ödül törenine katılan Demet Özdemir ışıl ışıl mor elbisesiyle gecenin en beğenilen kadınlarından oldu şüphesiz. Törende 'arşivden giyinme' akımına uyan ünlü oyuncu, dünyaca ünlü bir ismin giydiği elbisenin aynısıyla göz kamaştırdı.
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Geçtiğimiz akşam düzenlenen ELLE Style Awards 2024 ödül gecesinde adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Birçok ünlü ismin boy gösterdiği törende kimler neler giydi neler...
Geceye katılanlar arasında şıklık ve rüküşlük adına kırana kırana bir yarış olduğunu söylemek de mümkün gerçekten. Kimilerinin elbisesi göz yorarken kimilerinin ki de epey beğenildi.
Sosyal medya kullanıcılarından tam not almayı başaran nadir isimlerden biri ise Demet Özdemir oldu.
Gözlerden kalpler çıkarmayı başaran yetenekli oyuncu 20 yıl önce Yıldırım Mayruk tarafından tasarlanan elbiseyle boy gösterdi.
Son olarak Engin Akyürek ile başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisiyle ekranlarda yer alan Demet Özdemir hem güzelliği hem de ışıl ışıl elbisesiyle göz kamaştırdı.
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Dünya starlarının başlattığı ve bir süredir devam eden “arşivden giyinme” modasının Türkiye’deki ilk temsilcisi olan Özdemir'in tercih ettiği, tamamı el işçiliğinden oluşan elbisenin 2000’li yıllarda Paris’ten getirilen özel perde malzemesiyle hazırlandığı belirtildi.
Göz alıcı mor elbisenin 20 sene önceki bir Vogue çekiminde Victoria Beckham’ın da giydiği ortaya çıktı.
Kullanıcılardan büyük övgüler alan Demet Özdemir'e gelen yorumlardan birkaçını da beraber görelim...
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Peki sizce bu özel tasarım elbisesi hangisi daha iyi taşımış?
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fikir çok hoş. elbise de herkes hitap etmek zorunda değil