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Eleştiriler Havada Uçuştu: 2024 Elle Style Awards Gecesi'ne Katılan Edis'in Kombini Dilenciye Benzetildi!

Eleştiriler Havada Uçuştu: 2024 Elle Style Awards Gecesi'ne Katılan Edis'in Kombini Dilenciye Benzetildi!

Edis
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
04.06.2024 - 11:18

2024 Elle Style Awards Gecesi'ne katılan Edis'in davet kombini topa tutuldu!

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Ünlü şarkıcı Edis, hem sesi hem yakışıklılığı ile son dönemlerin en sevilen sanatçılarından bir tanesi. Ünlü şarkıcı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü şarkıcı Edis, hem sesi hem yakışıklılığı ile son dönemlerin en sevilen sanatçılarından bir tanesi. Ünlü şarkıcı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

2024 Elle Style Awards Gecesi'ne katılan Edis, bu sefer sevenlerinden geçer not alamadı. Ünlü şarkıcının kombini de yürüyüşü de topa tutuldu!

2024 Elle Style Awards Gecesi'ne katılan Edis, bu sefer sevenlerinden geçer not alamadı. Ünlü şarkıcının kombini de yürüyüşü de topa tutuldu!

İşte o anlar 👇🏻

Gelin, Edis'in davet kombinine kim ne demiş bir de ona bakalım!

Gelin, Edis'in davet kombinine kim ne demiş bir de ona bakalım!

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