İsyan Etti: Çok Güzel Hareketler Bunlar Oyuncusu Zeynep Koçak Tedavisi Olmayan Hastalığını Açıkladı!
İsyan Etti: Çok Güzel Hareketler Bunlar Oyuncusu Zeynep Koçak Tedavisi Olmayan Hastalığını Açıkladı!
Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zeynep Koçak 23 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı.
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Çok Güzel Hareketler Bunlar programının ilk sezonunda yer alan ve bir dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Zeynep Koçak, son dönemlerde yaptırdığı estetik işlemler ile gündeme geliyordu.
Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım ile adeta isyan etti. 'Ben isyan edeceğim biraz" diyerek anlatmaya başlayan Koçak, derealizasyon ismi verilen bir hastalık ile 23 yıldır mücadele ettiğini ve hastalığının bir tedavisi olmadığını anlattı.
Ünlü oyuncu hastalığını gerçeklik algısının yitirilmesi olarak özetleyebileceğini de açıkladı 👇🏻
Zeynep Koçak aynı zamanda hastalığı nedeni ile birçok işinin iptal olduğunu ve kariyerinde problemler yaşadığını da açıkladı
Hastalığından yakın arkadaşları dahil kimsenin haberi olmadığını söyleyen ünlü oyuncu son olarak şu açıklamaları yaptı:
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