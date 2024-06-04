Görüş Bildir
Haberler
Magazin
İsyan Etti: Çok Güzel Hareketler Bunlar Oyuncusu Zeynep Koçak Tedavisi Olmayan Hastalığını Açıkladı!

İsyan Etti: Çok Güzel Hareketler Bunlar Oyuncusu Zeynep Koçak Tedavisi Olmayan Hastalığını Açıkladı!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
04.06.2024 - 09:42

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zeynep Koçak 23 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çok Güzel Hareketler Bunlar programının ilk sezonunda yer alan ve bir dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Zeynep Koçak, son dönemlerde yaptırdığı estetik işlemler ile gündeme geliyordu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programının ilk sezonunda yer alan ve bir dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Zeynep Koçak, son dönemlerde yaptırdığı estetik işlemler ile gündeme geliyordu.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım ile adeta isyan etti. 'Ben isyan edeceğim biraz" diyerek anlatmaya başlayan Koçak, derealizasyon ismi verilen bir hastalık ile 23 yıldır mücadele ettiğini ve hastalığının bir tedavisi olmadığını anlattı.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım ile adeta isyan etti. 'Ben isyan edeceğim biraz" diyerek anlatmaya başlayan Koçak, derealizasyon ismi verilen bir hastalık ile 23 yıldır mücadele ettiğini ve hastalığının bir tedavisi olmadığını anlattı.

Ünlü oyuncu hastalığını gerçeklik algısının yitirilmesi olarak özetleyebileceğini de açıkladı 👇🏻

Ünlü oyuncu hastalığını gerçeklik algısının yitirilmesi olarak özetleyebileceğini de açıkladı 👇🏻

Zeynep Koçak aynı zamanda hastalığı nedeni ile birçok işinin iptal olduğunu ve kariyerinde problemler yaşadığını da açıkladı

Zeynep Koçak aynı zamanda hastalığı nedeni ile birçok işinin iptal olduğunu ve kariyerinde problemler yaşadığını da açıkladı

Hastalığından yakın arkadaşları dahil kimsenin haberi olmadığını söyleyen ünlü oyuncu son olarak şu açıklamaları yaptı:

Hastalığından yakın arkadaşları dahil kimsenin haberi olmadığını söyleyen ünlü oyuncu son olarak şu açıklamaları yaptı:

'Bu süre zarfında bana bir kısmın fanları tarafından yapılan linçler, çalışma arkadaşlarım tarafından yapılan mobbingler, yönetmenler ve yapımcılar tarafından yapılan tacizler, en yakınlarımdan yediğim kazıklar falan bunlarda bahsetmeyeceğim bile... Her şeye rağmen kendime olan inancımı asla kaybetmedim. Yoksa bu kadar projeyi üretemezdim. Dışarıdan nasıl gözükürsem gözükeyim gerçekte sürekli ayağa kalkmaya çalışıyorum. Çoğu arkadaşım hastalığımı bilmez. Çünkü yapabilecekleri hiçbir şey yok ya da yaşadığım travmaları bilmez anlatamadığım için...Şu an kendime olan güvenimi kaybetmesem de geleceği düşündüğüm an inanılmaz bir korku ve dehşet yaşıyorum. Bugün olduğu gibi... Çünkü 9 sene yokuş aşağı yürüyünce insan ister - istemez güzel şeyleri hak etmediğini düşünüyor. Zaten geleceğimi düşündüğümde bu yüzden dehşete kapılıyorum. Normalde beni tanıyan insanlara aciz gözükmeyi hiç sevmem. Ben ne yaşıyorum kime ne? Niye paylaşıyorum? Ne yapıyorum kendimi mi acındırıyorum? Bana üzülün mü istiyorum? Hiçbiri değil... Sadece tüm bunların buraya yazabilecek kadar normal şeyler olduğunu hissetmeye ihtiyacım var. Başarısızlığın, üzülmenin, depresyonun, hastalığından bahsetmenin, ağlamanın, zaman zaman pes etmenin normal bir şey olduğunu düşünmeye ihtiyacım var. Ben bugün böyleyim yarın yine ayağa kalkarım çünkü işime aşığım, üretmeden duramam. Her yazdığım şeyden sonra hissettiğim o heyecandan da vazgeçemem ama bugün kötüyüm be.'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın