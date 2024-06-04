Aşkta Yüzü Bir Türlü Gülmek Bilmeyen Merve Boluğur'un "T.C. Kızı Son Durum" Temalı Paylaşımı Dillere Düştü!
Aşkta Yüzü Bir Türlü Gülmek Bilmeyen Merve Boluğur'un "T.C. Kızı Son Durum" Temalı Paylaşımı Dillere Düştü!
İlginç sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Merve Boluğur son paylaşımı ile yine olay oldu.
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Hayatımıza "Acemi Cadı" dizisindeki Ayşegül karakteri ile giren Merve Boluğur, 2015 yılında Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturmuş ve Boluğur'un büyük aşkı çok uzun sürmemiş, kısa süre içerisinde Dalkılıç'tan boşanmıştı hatırlarsanız.
Daha sonra Boluğur, DJ sevgilisi Mert Aydın ile nikah masasına oturmuş ancak bu evliliğin sonu da boşanma ile bitmişti. Özellikle Dalkılıç ile olan ilişkisinden sonra Boluğur'un yüzü aşktan yana bir türlü gülmek bilmedi desek yeri.
O günden beri ilginç paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Boluğur, son sosyal medya paylaşımı ile yine olay oldu.
İşte Merve Boluğur'un "T.C. kızı son durum" temalı son paylaşımı 👇🏻
Gelin bir de ünlü ismin paylaşımına gelen tepkilere bakalım!
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Bir bundan bir de HANDO Erçel'den kıyasıya, ölümüne nefret ettim.