Rafah Katliamı Açıklamasıyla Tepki Çeken Defne Samyeli'den Sayfalarca "Tribünlere Oynayamam" Açıklaması!
Rafah Katliamı Açıklamasıyla Tepki Çeken Defne Samyeli'den Sayfalarca "Tribünlere Oynayamam" Açıklaması!
Katıldığı bir davette Rafah'taki katliam hakkında ne düşündüğü sorulan Defne Samyeli'nin verdiği cevap sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Defne Samyeli'den tepki çeken açıklaması için sayfalarca açıklama geldi...
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Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Defne Samyeli'ye kendisine sorulan Rafah katliamı hakkında ne düşündüğü sorulmuş ünlü sanatçı ise muhabirin sorusuna bu soruya verilen cevapların da tribüne oynamak olduğunu düşündüğünü söyleyerek cevap vermişti.
Ünlü sanatçı açıklaması yüzünden tepki görünce bu sefer de sayfalarca yeni bir açıklama yaparak gündeme geldi. Samyeli'nin sözünden dönmeyerek hala verilen cevapların 'tribüne oynamak' olduğunu söylemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
İşte Defne Samyeli'nin açıklaması 👇🏻
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