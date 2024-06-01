Filistin Asıllı Kardeşler Gigi ve Bella Hadid'den Takdir Toplayan Hareket: 1 Milyon Dolar Bağışladılar!
Filistin Asıllı Kardeşler Gigi ve Bella Hadid'den Takdir Toplayan Hareket: 1 Milyon Dolar Bağışladılar!
Filistin asıllı dünyaca ünlü kardeşler Bella Hadid ile Gigi Hadid kardeşler Filistin için 1 milyon dolar bağışladı.
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7 Ekim'den bu yana süren Gazze'nin İsrail saldırılarına birçok ünlü isimden tepki gelmişti. Filistin'e destek veren ünlü isimlerin başında ise Filistin asıllı ünlü modeller Gigi Hadid ile Bella Hadid geliyor biliyorsunuz ki.
Filistinli Amerikalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen ünlü kardeşler Filistin için bölgedeki yardım ve insani çabaları destekleyen dört kuruluş arasında dağıtılmak üzere 1 milyon dolar bağışladı!
HEAL Filistin, Filistin Çocuklara Yardım Fonu (PCRF), World Central Kitchen (WCK) ve Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'na bağışlanan bu miktar savaştan etkilenen Filistinlilere gıda, tıbbi bakım, psikolojik hizmetler ve yerinden edilmiş ailelere destek gibi temel yardımları sağlayacak.
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