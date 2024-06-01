Alizade'nin Son Paylaşımı "Berkcan ve Ezel'den Sonra Sıra Sefo'ya mı Geldi?" Dedirtti
Alizade'nin Son Paylaşımı "Berkcan ve Ezel'den Sonra Sıra Sefo'ya mı Geldi?" Dedirtti
Alizade'nin Berkcan Güven ile olan dostluğunu hatırlamayan yoktur diye düşünüyoruz. Hatırlarsanız ünlü şarkıcının Berkcan Güven'i dolandırdığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Alizade'nin Sefa ile yaptığı son paylaşım 'Berkcan'dan sonra sıra ona mı geldi?' dedirtti.
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Azerbaycan asıllı Rus rapçi Alizade, Berkcan Güven ile piyasaya sürdüğü "24/7" şarkısıyla tüm müzik listelerini sallamıştı hatırlarsanız.
Daha sonra ikiliyi hem konserlerde hem sosyal medyada sık sık bir arada görmüştük. Yakın dost oldukları her hallerinden belli olan ikilinin arasının bir arada bozulması ise herkesi şaşırtmıştı.
Hatırlarsanız Berkcan Güven, kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan Reynmen, Efe Uygaç, Enes Batur ve Kendine Müzisyen adıyla tanıdığımız Kemal Can Parlak'la beraber İbrahim Tilaver'in sunduğu Ebo Show'a konuk olmuş, İbrahim Tilaver'in Berkcan Güven'e "Ya ben her şeyi anlarım da Alizade seni nasıl dolandırdı? Harbiden ya Allah'ın Nahçıvanlısı geldi bunu dolandırdı biz dolandıramadık" demesi ise herkesi resmen şoke etmişti.
Tabii bir de ünlü rapçinin Ezel ile olan ve sevgili olup olmadıklarına bir türlü anlam veremediğimiz garip ilişkisi vardı. Tabii sonra o da söndü gitti.
Alizade'nin Sefo'yla yaptığı ve "Yeni aşkım Sefo" notunu düştüğü son paylaşımı ise Berkcan Güven'den sonra sıra Sefo'ya mı geldi? dedirtti.
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