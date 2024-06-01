Alizade'nin Son Paylaşımı "Berkcan ve Ezel'den Sonra Sıra Sefo'ya mı Geldi?" Dedirtti

Alizade'nin Berkcan Güven ile olan dostluğunu hatırlamayan yoktur diye düşünüyoruz. Hatırlarsanız ünlü şarkıcının Berkcan Güven'i dolandırdığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Alizade'nin Sefa ile yaptığı son paylaşım 'Berkcan'dan sonra sıra ona mı geldi?' dedirtti.