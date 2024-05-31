Sık Sık "Okuyorum" Göndermesi Yapan Nazlı Sabancı'nın Ders Notlarını Pazarlıkla Satın Aldığı İddia Edildi!

Nazlı Sabancı, müstakbel eltisi Hande Erçel ile birlikte sık sık okuldan paylaşım yapıyor biliyorsunuz ki. Hatta Sabancı gelini ve gelin adayının okuma azmi de sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde final sınavlarına çalıştığı bir story paylaşan Nazlı Sabancı'nın ders notlarını satın aldığı iddia edildi.