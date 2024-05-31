Sık Sık "Okuyorum" Göndermesi Yapan Nazlı Sabancı'nın Ders Notlarını Pazarlıkla Satın Aldığı İddia Edildi!
Sık Sık "Okuyorum" Göndermesi Yapan Nazlı Sabancı'nın Ders Notlarını Pazarlıkla Satın Aldığı İddia Edildi!
Nazlı Sabancı, müstakbel eltisi Hande Erçel ile birlikte sık sık okuldan paylaşım yapıyor biliyorsunuz ki. Hatta Sabancı gelini ve gelin adayının okuma azmi de sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde final sınavlarına çalıştığı bir story paylaşan Nazlı Sabancı'nın ders notlarını satın aldığı iddia edildi.
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Birlikte Lizbon sokaklarını arşınlayan Hande Erçel ve Nazlı Sabancı, son dönemlerde magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden biliyorsunuz ki. Bir Sabancı gelini ve bir Sabancı gelin adayının attığı her adım epey dikkat çekiyor.
Müstakbel eltilerin bir diğer ortak noktası ise okuma azimleri. Biliyorsunuz ki Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile olan ilişkisinden sonra okuluna döndüğünü hatta Arzu Sabancı kurallarına uymaya çalıştığını çok kez konuşmuştuk.
Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı da okul sıralarında yaptığı paylaşımlar ile okul yolunda olduğunu her fırsatta hatırlatıyor.
Hatırlarsanız Nazlı Sabancı, geçtiğimiz günlerde ders notlarını "finaller" diyerek paylaşarak ders çalıştığını ele güne göstermişti.
Biz Sabancı gelini dersini çalışıyor okulunu bitirmeye çalışıyor diye düşünürken geçtiğimiz saatlerde bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı ortalığı fena halde karıştırdı. @alsassloren isimli sosyal medya kullanıcısı Nazlı Sabancı'nın notlarını kendisinin tuttuğunu ve Sabancı'ya notları kendisinin sattığını iddia etti.
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@alsassloren bir paylaşım daha yaparak Nazlı Sabancı'nın notları alırken sıkı bir pazarlık yaptığını söylemesi ise dillere fena düştü!
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