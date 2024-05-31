Etkileşim Almak İçin Bebeğinin Yüzünü Sır Gibi Saklayan Özlem Öz, Yeni Bir Şovla Ailesini Yine Reklam Etti!
Etkileşim Almak İçin Bebeğinin Yüzünü Sır Gibi Saklayan Özlem Öz, Yeni Bir Şovla Ailesini Yine Reklam Etti!
Sık sık sosyal medyada etkileşim alabilmek için çocuklarını kullandığı söylenen ve bu nedenle de çokça eleştirilen Özlem Öz, bu sefer de bebeğinin yüzünü göstereceği günü yerlere göklere sığdıramadı!
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Sosyal medya fenomeni olarak tandığımız ancak Dilan Polat davasından sonra isimlerini çok daha sık duymaya başladığımız Özlem ve Tayyar Öz çifti her paylaşımıyla gündem oluyor, çoğu zaman da içerikleri nedeniyle eleştiriliyor biliyorsunuz ki.
3 kız çocuğu olan çift dördüncü çocuklarını geçtiğimiz haftalarda kucağına aldı hatırlarsanız. Hatta Özlem Öz, hamilelik sürecinin neredeyse her bir anını sosyal medya hesabında paylaştı. Kimi zaman da hesabını gizliye alacağını söyleyerek etkileşim almak için her yolu denedi.
Hatta ünlü sosyal medya fenomeni doğmamış oğluna Instagram hesabı açıp "takip edin" çağrılarında bulunmayı bile unutmadı!
Çiftin büyük bir heyecan ve merakla beklediği gün geçtiğimiz ay geldi ve Tayyargiller dördüncü çocukları Emir Ege'yi kucaklarına aldılar. Tabii o anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmediler. Ancak Emir Ege'nin yüzünü de kimseciklere göstermediler.
Çünkü Tayyargillerin oğullarının yüzünü göstermek için de büyük bir organizasyon fikirleri vardı. Ve o gün de geldi çattı. Mevlid düzenleyen Öz çifti, oğulları için açtıkları Instagram hesabının da reklamını yaparak Emir Ege'nin yüzünü sonunda gösterdiler!
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İşte Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin dördüncü çocukları Emir Ege👇🏻🧿
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