Profili Olay Olmuştu: Yetişkin İçerik Sitesiyle Anlaşma Yapan Wanda Nara'dan Yeni Paylaşım Geldi!
Profili Olay Olmuştu: Yetişkin İçerik Sitesiyle Anlaşma Yapan Wanda Nara'dan Yeni Paylaşım Geldi!
Sosyal medya paylaşımları ve klipleri ile çok konuşulan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde +18 içerik sitesi ile anlaşma yaptığını duyurmuş, ünlü ismin profili olay olmuştu. Wanda Nara'dan yeni paylaşım geldi.
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, son dönemlerde paylaştığı klipleri ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor biliyorsunuz ki.
Hatta ünlü ismin eşi Mauro Icardi ile birlikte çektiği klip görüntüleri sosyal medyanın altını üstüne getirmiş daha sonra da Nara'nın hassas içerikler' kategorisine giren, +18 içeriklerin yer aldığı Divasplay ile çalışacağını duyurması herkesi şaşırtmıştı.
Hata Wanda Nara'nın profilindeki görüntülerin birkaçı sosyal medyaya düşmüştü bile!
Ünlü futbolcunun eşi Nara'dan geçtiğimiz saatlerde ücret karşılığında bazı fotoğraf ve videoları görebildiğiniz yetişkin sitesi için yaptığı yeni paylaşım geldi!
İşte Wanda Nara'nın yeni paylaşımı 👇🏻
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