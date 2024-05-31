Hande Yener'den Rektörlüğün Yasakladığı Bahar Şenliğini Kendileri Düzenleyen ODTÜ Öğrencilerine Tam Destek!
Hande Yener'den Rektörlüğün Yasakladığı Bahar Şenliğini Kendileri Düzenleyen ODTÜ Öğrencilerine Tam Destek!
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, rektörlük tarafından yasaklanan geleneksel Bahar Şenliği’nin 35’incisini kendi imkanlarıyla düzenlemişti. Hande Yener'den ODTÜ öğrencilerine tam destek geldi!
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin her yıl düzenlenen bahar şenliklerine bu yıl rektörlükten izin çıkmaması bir süredir sosyal medyanın gündemindeydi.
ODTÜ'nün azimli öğrencileri rektörlükten izin çıkmayınca kendi şenliklerini kendileri düzenledi!
Tüm engel ve zorluklara rağmen yine de eğlenmeyi başaran ODTÜ öğrencilerine bir destek de ünlü şarkıcı Hande Yener'den geldi.
Yener, kişisel X hesabından yaptığı paylaşım ile ODTÜ öğrencileri ile buluşabileceğini belirtti! İşte Hande Yener'in paylaşımı 👇🏻
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