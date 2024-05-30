Düşük Bel Pantolon Furyası Sahnelere Taşındı: Sıla mı Hande Yener mi Daha İyi Taşıdı?
Düşük Bel Pantolon Furyası Sahnelere Taşındı: Sıla mı Hande Yener mi Daha İyi Taşıdı?
Biliyorsunuz ki eski dönemlerin modası dönem dönem geri geliyor. İşte onlardan bir tanesi de düşük bel pantolonlar! Peki sahneye kadar taşınan düşük bel modası Sıla'ya mı yoksa Hande Yener'e mi daha çok yakıştı? Gelin birlikte karar verelim!
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Biliyorsunuz ki düşük bel pantolonlar 2000'lerin en büyük trendlerinden biriydi. Ünlü ünsüz neredeyse herkesin üstünde de düşük bel pantolonlar vardı. Tabii sonra yüksek bel pantolonlar ortaya çıkınca düşük bel modası da unutuldu.
Üstünden yıllar geçti, yaklaşık 20 yıl öncesinin düşük bel pantolonları yeniden moda oldu! Tabii yine herkesin üstünde bu pantolonları görmeye başladık. Hatta düşük bel modası sahnelere kadar taşındı biliyorsunuz ki.
Düşük bel modasında öne çıkan isimler Sıla ve Hande Yener oldu. Bu furya hızla yayılırken biz de düşük bel pantolon kime daha çok yakışmış size soralım istedik!
Düşük bel pantolon kime daha çok yakışmış?
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