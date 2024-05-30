Düşük Bel Pantolon Furyası Sahnelere Taşındı: Sıla mı Hande Yener mi Daha İyi Taşıdı?

Biliyorsunuz ki eski dönemlerin modası dönem dönem geri geliyor. İşte onlardan bir tanesi de düşük bel pantolonlar! Peki sahneye kadar taşınan düşük bel modası Sıla'ya mı yoksa Hande Yener'e mi daha çok yakıştı? Gelin birlikte karar verelim!