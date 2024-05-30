Aman Bacım N'aptın: Kararı Size Bırakıyoruz, Esmer Seda Sayan mı Sarışın Seda Sayan mı?
Aman Bacım N'aptın: Kararı Size Bırakıyoruz, Esmer Seda Sayan mı Sarışın Seda Sayan mı?
Yıllara meydan okuyan güzelliği ile herkese taş çıkartan Seda Sayan bu sefer kararsız kaldı. Biz de son kararı size bıraktık! Esmer Seda Sayan mı? Sarışın Seda Sayan mı? karar sizde...
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Sabahların sultanı Seda Sayan, yargı dağıtmaları ve laf sokmaları ile magazin gündeminin en sevilen isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
Dobra açıklamaları, ani çıkışları ve polemikleriyle sık sık gündemimizde yer alan ünlü isim yaptırdığı estetikler ve açıklamaları ile de sık sık konuşuluyor.
Sarı saç ile adeta bütünleşen Seda Sayan, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırttı! Esmer olmayı düşünen ünlü isim kararsız kalınca çözümü takipçilerine sormakta buldu.
"Karar veremedik" diyen Seda Sayan yine bildiğinden vazgeçmedi tabii...
Ve tabii ki yine sarışın oldu! Ama esmer halini de aklımıza soktu bir kere. Biz de size bir soralım son kararı siz verin istedik.
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Esmer Seda Sayan mı? Sarışın Seda Sayan mı?
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