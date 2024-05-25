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Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
25.05.2024 - 21:36

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!

Hazırsanız, hadi başlayalım!

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Özge Gürel?

Özge Gürel?

Gülşen?

Gülşen?

Hadise?

Hadise?

Hande Erçel?

Hande Erçel?

Melis Sezen?

Melis Sezen?
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Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Pınar Deniz?

Pınar Deniz?

Meryem Uzerli?

Meryem Uzerli?

Şeyma Subaşı?

Şeyma Subaşı?

Gökçe Bahadır?

Gökçe Bahadır?
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Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?

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