Berfu Yenenler'den "Şişman Toraman Seni Almasaydı Ne Yapacaktın?" Diyen Arto'nun Hadsizliğine Kapak Gibi Cevap
Berfu Yenenler'den "Şişman Toraman Seni Almasaydı Ne Yapacaktın?" Diyen Arto'nun Hadsizliğine Kapak Gibi Cevap
Berfu Yenenler, magazin sunucusu Arto'nun kendisine söylediği 'Bu şişman toraman olmasa ne yapacaktın?' cümlelerine tiye aldığı videosuyla cevap verdi!
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Magazin sunucusu olarak tanınan ve yıllardır ekranlarda olan Arto, şimdilerde Söylemezsem Olmaz masasının koltuklarından birinde oturuyor biliyorsunuz.
Ne yazık ki dilinin kemiği olmayan Arto, çoğu zaman ünlüleri daha doğrusu kadın ünlüleri hedef alan söylemleri ile magazin gündemimizde yer alıyor.
Sık sık hakaret ve küfür içen söylemleri ile gündeme gelen Arto, Berfu Yenenler için söylediği "Berfu, seni bu şişman toraman olmasa ne yapacaktın o 7 aylık halinle?" cümleleriyle de çok eleştirilmişti hatırlarsanız.
Berfu Yenenler'den bu cümlelere cevap gecikmedi tabii. Ancak Yenenler bu münakaşaya hiç girmedi ve cevabını Arto'yu tiye alarak verdi.
İşte Berfu Yenenler'in cevabı 👇🏻
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Gelin bir de Berfu Yenenler'in paylaşımına kim ne demiş ona bakalım!
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