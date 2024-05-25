Mert Demir'in Serenay Sarıkaya'dan Önce ve Sonraki Sahne Fiyatı Ağzınızı Bir Karış Açık Bırakacak!
Mert Demir'in Serenay Sarıkaya'dan Önce ve Sonraki Sahne Fiyatı Ağzınızı Bir Karış Açık Bırakacak!
Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre Mert Demir'in Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisinden önce ve sonraki sahne fiyatı arasında dağlar kadar fark varmış. Gelin Demir'in sahne fiyatı önce neymiş şimdi ne olmuş birlikte bakalım!
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Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısına vokal yaptığı ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın adı ünlü şarkıcı ile aşk iddialarına karıştığı günden beri ünlü ikili magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri haline geldi biliyorsunuz. İkilinin ilişkisini resmiyete dökmesi ve yan yana görüntülenmeleri oldukça uzun sürse de birbirlerinin sosyal medya paylaşımlarına yaptıkları yorumlardan ilişkilerinin dinamiğini az çok tahmin edebiliyoruz.
Onlar her ne kadar eleştirilere pek kulak asmadan ilişkilerine devam etseler de Sarıkaya ve Demir ilişkisinin PR ilişkisi olduğunu savunan büyük bir kitle var biliyorsunuz ki. Hatta geçtiğimiz günlerde Bilal Özcan'ın canlı yayınına konuk olan Akay, "Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilişkisine PR diyorlar ama ben Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkisinin PR olduğunu çok önemli kaynaklardan duyuyorum" açıklamalarında bulunarak bu kitleye destek vermişti.
İkili gerçekten PR ilişkisi mi yaşıyor onu bilemiyoruz ama Müge Dağıstanlı'nın Mert Demir'in Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisinden önce ve sonraki sahne fiyatları hakkında yaptığı yorum bu iddiaları oldukça destekliyor.
Dağıstanlı'nın iddiasına göre Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisinden önce bir sahneden 500 bin TL kazanırken Sarıkaya ile olan ilişkisinden sonra sahne fiyatını önce 800 bin TL'ye daha sonra da 1 milyon TL'ye çıkartmış.
Şimdilerde sahneye çıkmak için 2 milyon TL isteyen Mert Demir, pazarlık da kabul etmiyormuş. İddialar her ne kadar bu PR ilişkisinin Sarıkaya'ya yaracağını söylese de işler tersine dönmüş gibi görünüyor. Bakalım Demir'in sahne fiyatı daha ne kadar artacak 🤔
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