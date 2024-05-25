Mert Demir'in Serenay Sarıkaya'dan Önce ve Sonraki Sahne Fiyatı Ağzınızı Bir Karış Açık Bırakacak!

Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre Mert Demir'in Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisinden önce ve sonraki sahne fiyatı arasında dağlar kadar fark varmış. Gelin Demir'in sahne fiyatı önce neymiş şimdi ne olmuş birlikte bakalım!