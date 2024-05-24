Kanser Nedeniyle Tedavi Görüyordu: Aşk-ı Memnu'nun Şayeste Hanım'ı Fatma Karanfil'den Kötü Haber
Kanser Nedeniyle Tedavi Görüyordu: Aşk-ı Memnu'nun Şayeste Hanım'ı Fatma Karanfil'den Kötü Haber
Birsen Altuntaş'ın haberine göre kanser nedeniyle tedavi gören Aşk-ı Memnu'nun Şayeste Hanım'ı Fatma Karanfil'den kötü haber...
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Türk sinemasının usta ismi Fatma Karanfil, bir dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'daki şâyeste Hanım rolü ile hafızalara kazınmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre 4. evre kanser olan Karanfil, tedavi gördüğü Florya’daki hastanede entübe edildi. Altuntaş, Fatma Karanfil'in doktorlarının oyuncunun uyanmasının çok zor olduğunu belirttiğini açıkladı.
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