Muhabirlerin Soru Bombardımanına Bile Tatlılıkla Cevap Veren Serenay Sarıkaya "Sabır Taşı Mübarek" Dedirtti
Muhabirlerin Soru Bombardımanına Bile Tatlılıkla Cevap Veren Serenay Sarıkaya "Sabır Taşı Mübarek" Dedirtti
Son dönemde açıklamaları ve paylaşımları ile gündeme gelen Serenay Sarıkaya'nın muhabirlerin soru bombardımanı karşısında tatlılıkla cevap vermesi 'sabır taşı mübarek' dedirtti.
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On parmağında on marifet olan Serenay Sarıkaya hem yer aldığı projeler hem sosyal medya paylaşımları hem de açıklamaları ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti ile izleyici karşısında geçen Sarıkaya, dizinin galasında da çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Ünlü oyuncu bu sefer de muhabirlerle diyaloğu ile gündeme geldi. Muhabirlerin ard arda sorduğu alakasız sorulara sabır ve tatlılıkla cevap veren Sarıkaya'nın sabrı hayran bıraktı.
İşte o anlar 👇🏻
Tabii Sarıkaya'nın muhabirlerin soru bombardımanı karşısında sabırla duran Sarıkaya'ya sosyal medya kullanıcılarından destek de gecikmedi 👇🏻
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