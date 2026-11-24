Yatak odasıyla banyo arasındaki duvarı kaldırıp yerine cam koymak, otel odalarından evlere taşınan bir moda. Reddit'teki başlıkta en çok tepki alan cevaplardan biri buydu, çünkü yataktan klozeti görmek kimsenin hayali değil. Living Etc'de görüşü alınan mimar Stefan Hurry de bu düzeni kuracaksanız klozeti yatağın görüş hattından uzak tutmayı öneriyor.