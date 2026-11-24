Bugünün Tüylü Halısı Hangisi? Ev Dekorasyonunda Çok Sevilen Ama Çok Eleştirilen 11 Trend
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1970'lerin tüylü halıları bugün nasıl eski moda sayılıyorsa, şimdiki evlerde de 20 yıl sonra yüzümüzü buruşturacağımız ayrıntılar var. Reddit'te iç mimarlara sorulan 'Bu neslin tüylü halısı ne olacak?' sorusuna gelen cevapları, aynı trendleri eleştiren tasarımcıların dergilere verdiği görüşlerle yan yana koyduk.
1. Kapısı Olmayan Banyolar
2. Dimdik Kenarlı Küvetler
3. Korkuluksuz Merdivenler
4. Kapaksız Mutfak Rafları
5. Her Şeyin Bembeyaz Olduğu Evler
6. Duvarları Dolduran Slogan Tabelaları
7. Göz Hizasının Çok Üstüne Asılan Televizyonlar
8. Ev Küçükken Açılan Ekstra Odalar
9. Her Yerde Gri
10. İçine Adım Atılamayan Fransız Balkonlar
11. Tavanı Delik Deşik Eden Spotlar
Sizin evde hangisi var: şöminenin üstündeki televizyon mu, tavandaki spot ordusu mu?
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