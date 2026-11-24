Bazı Tükenmez Kalemlerin Kapağında Neden Delik Var?
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Tükenmez kalem kapaklarının üstündeki küçük deliği çoğumuz mürekkebin akışıyla ilişkilendiriyoruz. Oysa deliğin kalemin çalışmasıyla ilgisi yok. Kapak yanlışlıkla yutulduğunda havanın akmaya devam etmesi ve nefes yolunun tamamen tıkanmaması için açılıyor. Tasarım, uluslararası bir standardın zorunlu kıldığı bir güvenlik önlemi.
Kapaktaki delik nefes almayı sürdürmek için var
ISO standardı kapakta dakikada en az 8 litre hava geçmesini istiyor
Kalem kapağı yutma vakaları standart öncesinde ölümlere yol açıyordu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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