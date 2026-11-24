2012'de yapılan bir çalışma, yabancı cisim aspirasyonu vakalarının yüzde 3 ile 8'inde sorumlunun kalem kapakları olduğunu gösterdi. Pekin'de 1997 ile 2007 arasında yabancı cisim nedeniyle tedavi edilen 6 ile 14 yaş arası 1280 çocuğun 34'ü kalem kapağını nefes yoluna kaçırmıştı. Hiçbiri hayatını kaybetmedi, kapakları doktorlar çıkardı.

İngiltere'de 1970 ile 1984 arasında kalem kapağı yutan 9 çocuk boğularak öldü. Uluslararası standardın kabul edilmesinin ardından bu ölümler belirgin biçimde azaldı. Buna rağmen 2007'de 13 yaşındaki bir çocuk kapağı yutarak hayatını kaybetti.

Pürüzsüz plastik kapaklar nefes yolundan kolay çıkmıyor. 2012'deki bir vakada doktorlar, delikten geçirdikleri bir kateter ve ucundaki küçük bir balonla kapağı çıkarabildi.