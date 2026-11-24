Koydaki 800 Kişiden 4,5 Milyonluk Şehre: Dubai Hakkında 15 Güncel Bilgi
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Petrolü hiçbir zaman komşusu Abu Dabi kadar bol olmayan Dubai, 2025 sonunda 4 milyon 580 bin kişilik bir şehre nasıl dönüştü? Kuruluşundan yönetimine, havai fişek rekorundan havalimanına kadar 15 madde.
1. Dubai hem bir şehrin hem de bir emirliğin adı
2. Bugünkü Dubai'nin kuruluşu 1833'e dayanıyor
3. Petrolden önce inci vardı
4. Emirliğin hükümdarı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum
5. Nüfus 4,5 milyonu geçti
6. Yaşayanların büyük çoğunluğu yabancı
7. Yazın termometre 40 dereceyi aşıyor
8. Petrol rezervi sanıldığı kadar büyük değil
9. Para birimi dirhem ve dolara sabit
10. 149 metreden 828 metreye
11. 6 dakikada 479.651 havai fişek
12. Çölün ortasında Mucize Bahçe
13. Hafta sonu artık cumartesi ve pazar
14. Dünyanın en çok ziyaret edilen yeri bir AVM
15. Uluslararası yolcuda dünyanın bir numarası
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