2013'te açılan Dubai Miracle Garden'daki çiçek sayısı kaynağa göre 45 milyon ile 150 milyon arasında değişiyor. Kesin olan şu: 2 Aralık 2016'da çiçek ve bitkilerle kaplanan 73 metrelik Airbus A380 maketi, Guinness'e dünyanın en büyük çiçek yapısı olarak girdi.