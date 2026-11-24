Kazım Koyuncu'nun Hayatını Anlatan Filmin Fragmanı Yayınlandı: Daha İlk Karelerde Herkesi Duygulandırdı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kazım Koyuncu'nun hayatını beyazperdeye taşıyan Kazım: Yarım Kalan filminin fragmanı yayınlandı ve sevenlerinin yüreğini daha ilk saniyelerde sızlattı. Karadeniz'in sisli yamaçlarında yankılanan gitar sesi, yıllardır dilden dile dolaşan şarkıların hatırası ve ekrana düşen 'Ben sadece ben olmak istiyorum' cümlesi, fragmanı izleyenlerin gözlerini şimdiden doldurmaya yetti. Özcan Alper'in yönettiği film 1 Ocak'ta sinemalarda.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kazım Koyuncu, şarkılarıyla Karadeniz'in sesini bütün Türkiye'nin kalbine taşıyan, eşsiz sesiyle büyüleyen bir isimdi.
Fragman, sisli yamaçlardan sahne ışıklarına uzanan bir hayatı ve Kazım'ın sesini bulma çabasını gösteriyor.
Serra Arıtürk, Ayça Bingöl ve Fikret Kuşkan'ın da yer aldığı filmde Şevval Sam konuk oyuncu olarak görünecek.
Kazım: Yarım Kalan filminin fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın