Hopa'da 1971'de dünyaya gelen Kazım Koyuncu, Türkçe ve Lazca söylediği şarkılarla Karadeniz'in hem hüznünü hem neşesini rock tınılarıyla buluşturarak kendine has bir yol çizdi. Viya ve Hayde gibi albümleriyle sevenlerinin sayısı her geçen gün artan sanatçı, 2005'te henüz 34 yaşındayken hayata veda ettiğinde geride, aradan geçen yıllara rağmen konserlerde, sofralarda ve yolculuklarda hâlâ hep bir ağızdan söylenen şarkılar bıraktı. O şarkıların sahibinin hayatının sinemaya uyarlanacağı haberi de bu yüzden hayranlarını hem heyecanlandırdı hem şimdiden duygulandırdı.