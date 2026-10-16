21 Yıl Sonra Yeniden Gündemde: Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Bıraktığı Vasiyet Ortaya Çıktı!
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Bazı dostlukların hikayesi, geride kalan şarkılar kadar insanın içine dokunuyor. Kazım Koyuncu ile Volkan Konak'ın müzisyen Selim Bölükbaşı'yla kesişen yolları da onlardan biri. Henüz 33 yaşında aramızdan ayrılan Koyuncu'nun, hayatını kaybetmeden önce Konak'tan bir istekte bulunduğu anlatılmıştı. Bu isteğin merkezinde, birlikte sahne aldığı yol arkadaşı vardı. Daha önce de haber olan o anlatı, Koyuncu'nun vefatının üzerinden geçen 21 yılın ardından yeniden gündeme geldi.
Kaynak: Sabah
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Kazım Koyuncu, kısacık ömrüne yıllardır dinlemekten vazgeçmediğimiz şarkılar sığdırdı.
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Sabah'ın haberine göre, Koyuncu'nun Volkan Konak'a bıraktığı emanet, birlikte müzik yaptığı Selim Bölükbaşı'ydı.
Selim Bölükbaşı'nın müzik yolculuğu, yıllarca Volkan Konak'ın yanında devam etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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