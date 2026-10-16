21 Yıl Sonra Yeniden Gündemde: Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Bıraktığı Vasiyet Ortaya Çıktı!

“Hayde”, “İşte Gidiyorum”, “Didou Nana” ve “Gelevera Deresi”... Kazım Koyuncu'nun sesinden dinlediğimiz eserlerin her birinin sevenlerinde ayrı bir yeri var. Karadeniz müziğini rock tınılarıyla buluşturan sanatçı, farklı dillerde söylediği şarkıları ve sahnedeki enerjisiyle kendine özgü bir yol açmıştı.

“Viya!” ve “Hayde” albümlerinin yanı sıra Gülbeyaz dizisinin müzikleriyle de geniş kitlelere ulaşan Koyuncu, hastalığı sırasında da müzikten kopmadı. Akciğer kanseri nedeniyle 25 Haziran 2005'te, henüz 33 yaşındayken hayatını kaybetti. Aradan 21 yıl geçti ama şarkılarıyla kurduğumuz bağ hiç eksilmedi.