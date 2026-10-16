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21 Yıl Sonra Yeniden Gündemde: Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Bıraktığı Vasiyet Ortaya Çıktı!

21 Yıl Sonra Yeniden Gündemde: Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Bıraktığı Vasiyet Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 17:55
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Bazı dostlukların hikayesi, geride kalan şarkılar kadar insanın içine dokunuyor. Kazım Koyuncu ile Volkan Konak'ın müzisyen Selim Bölükbaşı'yla kesişen yolları da onlardan biri. Henüz 33 yaşında aramızdan ayrılan Koyuncu'nun, hayatını kaybetmeden önce Konak'tan bir istekte bulunduğu anlatılmıştı. Bu isteğin merkezinde, birlikte sahne aldığı yol arkadaşı vardı. Daha önce de haber olan o anlatı, Koyuncu'nun vefatının üzerinden geçen 21 yılın ardından yeniden gündeme geldi.

Kaynak: Sabah

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Kazım Koyuncu, kısacık ömrüne yıllardır dinlemekten vazgeçmediğimiz şarkılar sığdırdı.

Kazım Koyuncu, kısacık ömrüne yıllardır dinlemekten vazgeçmediğimiz şarkılar sığdırdı.

“Hayde”, “İşte Gidiyorum”, “Didou Nana” ve “Gelevera Deresi”... Kazım Koyuncu'nun sesinden dinlediğimiz eserlerin her birinin sevenlerinde ayrı bir yeri var. Karadeniz müziğini rock tınılarıyla buluşturan sanatçı, farklı dillerde söylediği şarkıları ve sahnedeki enerjisiyle kendine özgü bir yol açmıştı.

“Viya!” ve “Hayde” albümlerinin yanı sıra Gülbeyaz dizisinin müzikleriyle de geniş kitlelere ulaşan Koyuncu, hastalığı sırasında da müzikten kopmadı. Akciğer kanseri nedeniyle 25 Haziran 2005'te, henüz 33 yaşındayken hayatını kaybetti. Aradan 21 yıl geçti ama şarkılarıyla kurduğumuz bağ hiç eksilmedi.

Sabah'ın haberine göre, Koyuncu'nun Volkan Konak'a bıraktığı emanet, birlikte müzik yaptığı Selim Bölükbaşı'ydı.

Sabah'ın haberine göre, Koyuncu'nun Volkan Konak'a bıraktığı emanet, birlikte müzik yaptığı Selim Bölükbaşı'ydı.

Yeniden gündeme gelen anlatının kaynağı, radyocu Altekin Erginel'in daha önce bir programda paylaştığı sözler. Erginel'in aktardığına göre Kazım Koyuncu, hayatını kaybetmeden önce Volkan Konak'la konuşmuş ve grubunda kemençe ile tulum çalan Selim Bölükbaşı'na sahip çıkmasını istemişti. Bu isteğini de “Bu çocuğa sahip çık, onu yanına al” sözleriyle dile getirmişti.

“Selim, benden sonra sana yakışan ve çalışman gereken tek kişi Volkan Konak olmalı.”

Bölükbaşı, Koyuncu'nun vefatının ardından Konak'ın kendisine birlikte sahne alma teklifinde bulunduğunu da anlatmıştı.

Selim Bölükbaşı'nın müzik yolculuğu, yıllarca Volkan Konak'ın yanında devam etti.

Selim Bölükbaşı'nın müzik yolculuğu, yıllarca Volkan Konak'ın yanında devam etti.

Kazım Koyuncu'nun ardından Volkan Konak'la aynı sahneyi paylaşmaya başlayan Selim Bölükbaşı, uzun yıllar sanatçının ekibinde yer aldı. Böylece Koyuncu'nun dile getirdiği istek, yıllar süren bir müzik birlikteliğine dönüştü.

Konak'ın vefatıyla Bölükbaşı, birlikte müzik yaptığı bir dostunu daha kaybetti. Daha sonra katıldığı bir etkinlikte, hem Koyuncu'yla hem Konak'la çalışabildiği için kendini çok şanslı gördüğünü; ikisini de erken kaybetmenin ise büyük bir acı olduğunu anlattı. Bugün yeniden konuşulan bu hikayeden geriye de aynı sahnede buluşan üç müzisyenin dostluğu ve birlikte yaşattıkları şarkılar kaldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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