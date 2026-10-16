Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
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Bazı oyuncuları görünce canlandırdığı karakterin sesi hemen kulağımızda çınlıyor. Cezmi Baskın da onlardan biri. Yıllar boyunca birbirinden farklı rollerde izlediğimiz usta oyuncu, özellikle Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı olarak hafızalarımıza yerleşti. Trakya şivesi, pehlivanlık hikayeleri ve Sinan'la bitmeyen atışmaları unutulur gibi değildi. Gelin, sevilen rollerini hatırlayıp Cezmi Baskın'ın son haline birlikte bakalım.
Kaynak: Murad Salahlı
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Cezmi Baskın, hangi karaktere hayat verse hafızada yer etmeyi başaran oyunculardan.
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Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı, dizinin unutulmaz karakterlerinden olmuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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