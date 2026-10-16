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Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 17:16
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Bazı oyuncuları görünce canlandırdığı karakterin sesi hemen kulağımızda çınlıyor. Cezmi Baskın da onlardan biri. Yıllar boyunca birbirinden farklı rollerde izlediğimiz usta oyuncu, özellikle Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı olarak hafızalarımıza yerleşti. Trakya şivesi, pehlivanlık hikayeleri ve Sinan'la bitmeyen atışmaları unutulur gibi değildi. Gelin, sevilen rollerini hatırlayıp Cezmi Baskın'ın son haline birlikte bakalım.

Kaynak: Murad Salahlı

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Cezmi Baskın, hangi karaktere hayat verse hafızada yer etmeyi başaran oyunculardan.

Cezmi Baskın, hangi karaktere hayat verse hafızada yer etmeyi başaran oyunculardan.

Kimimiz onu “Vizontele”nin Latif'i olarak tanıdık, kimimiz “Beynelmilel”deki Abuzer performansını unutamadık. “Bizimkiler”, “G.O.R.A.” ve “Organize İşler” gibi sevilen yapımlarda da izlediğimiz Cezmi Baskın, yıllar boyunca komediden drama pek çok farklı hikayenin içinde yer aldı. Yakın dönemde ise “Yargı”daki Merdan Kaya karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Ailesi için yapabileceklerinin sınırı olmayan Merdan Dede, dizinin en kendine özgü karakterlerinden biriydi.

Ama konu Cezmi Baskın olunca, adını duyar duymaz aklımıza gelen bir karakter daha var. Hem de sesini, şivesini ve sinirlendiğinde verdiği tepkileri bugün bile hatırladığımız bir karakter: Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı!

Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı, dizinin unutulmaz karakterlerinden olmuştu.

Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı, dizinin unutulmaz karakterlerinden olmuştu.

2008-2012 yılları arasında ekrana gelen Akasya Durağı, taksi durağında yolları kesişen karakterlerin başına gelenlerle evlerimize konuk oluyordu. Zeki Alasya, Levent Ülgen, Cezmi Baskın ve daha pek çok sevilen ismi buluşturan dizide herkesin ayrı bir telaşı, ayrı bir hikayesi vardı.

Cezmi Baskın'ın canlandırdığı Osman Ağa ise Trakya şivesi, pehlivanlığıyla övünmesi ve bir anda parlayan öfkesiyle bu kalabalığın içinde hemen kendini belli ediyordu. Hele Levent Ülgen'in hayat verdiği Sinan'la karşı karşıya geldikleri sahneler... Birinin çevirdiği işler, diğerinin bunlara verdiği tepkiler derken ikilinin atışmaları dizinin en eğlenceli taraflarından olmuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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