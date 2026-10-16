Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Kimimiz onu “Vizontele”nin Latif'i olarak tanıdık, kimimiz “Beynelmilel”deki Abuzer performansını unutamadık. “Bizimkiler”, “G.O.R.A.” ve “Organize İşler” gibi sevilen yapımlarda da izlediğimiz Cezmi Baskın, yıllar boyunca komediden drama pek çok farklı hikayenin içinde yer aldı. Yakın dönemde ise “Yargı”daki Merdan Kaya karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Ailesi için yapabileceklerinin sınırı olmayan Merdan Dede, dizinin en kendine özgü karakterlerinden biriydi.

Ama konu Cezmi Baskın olunca, adını duyar duymaz aklımıza gelen bir karakter daha var. Hem de sesini, şivesini ve sinirlendiğinde verdiği tepkileri bugün bile hatırladığımız bir karakter: Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı!