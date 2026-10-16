Alpay'a Son Veda: Türk Pop Müziğinin Usta İsmi Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Usta sanatçı Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Alpay, “Eylül'de Gel”, “Fabrika Kızı”, “Gitme”, “Kara Tren” ve “Ayrılık Rüzgarı” gibi şarkılarıyla bir devrin sesi olmuştu.

18 Temmuz 1935'te Ankara'da dünyaya gelen sanatçı, gençlik yıllarında Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği'nde futbol oynadı, Genç Milli Futbol Takımı kadrosuna kadar yükseldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördükten sonra tutkusu olan müziğe yöneldi.