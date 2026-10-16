article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Alpay'a Son Veda: Türk Pop Müziğinin Usta İsmi Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Alpay'a Son Veda: Türk Pop Müziğinin Usta İsmi Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 16:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. “Eylül'de Gel”, “Fabrika Kızı” gibi şarkılarıyla bir devre damga vuran usta sanatçıya Ankara'da son veda edildi. Alpay için Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Ardından usta sanatçı, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Alpay, Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden biriydi.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Alpay, Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden biriydi.

Usta sanatçı Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Alpay, “Eylül'de Gel”, “Fabrika Kızı”, “Gitme”, “Kara Tren” ve “Ayrılık Rüzgarı” gibi şarkılarıyla bir devrin sesi olmuştu.

18 Temmuz 1935'te Ankara'da dünyaya gelen sanatçı, gençlik yıllarında Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği'nde futbol oynadı, Genç Milli Futbol Takımı kadrosuna kadar yükseldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördükten sonra tutkusu olan müziğe yöneldi.

Alpay için Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Alpay için Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreni öğle vakti Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da katıldı. Cenazeye gönderilen çelenkler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çelenkleri de vardı.

Kılınan cenaze namazının ardından Alpay, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Alpay'ın son yolculuğu öncesinde, nereye defnedileceği konusunda farklı açıklamalar gelmişti.

Alpay'ın son yolculuğu öncesinde, nereye defnedileceği konusunda farklı açıklamalar gelmişti.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden Alpay'ın hayat arkadaşı Gizem Pekiner, sanatçının Bodrum'da defnedilmeyi vasiyet ettiğini söylemişti. Bodrum'da mezar yerinin bile hazırlandığını belirten Pekiner, cenaze törenine katılmayacağını da açıklamıştı.

Sanatçının resmi eşi Bilge Nazikioğlu, kızı Zeynep Nazikioğlu ve ilk evliliğinden olan oğlu Tuluğ Nazikioğlu ise cenazenin Ankara'daki aile kabristanına defnedileceğini duyurmuştu. Ailesi, Pekiner'in açıklamalarını da reddetmişti. Alpay, bugün öğle vakti Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın