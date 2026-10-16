Alpay'a Son Veda: Türk Pop Müziğinin Usta İsmi Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. “Eylül'de Gel”, “Fabrika Kızı” gibi şarkılarıyla bir devre damga vuran usta sanatçıya Ankara'da son veda edildi. Alpay için Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Ardından usta sanatçı, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Alpay, Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden biriydi.
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Alpay için Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Alpay'ın son yolculuğu öncesinde, nereye defnedileceği konusunda farklı açıklamalar gelmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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