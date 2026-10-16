article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Son Dönemde Sağlık Sorunlarıyla Gündemdeydi: İbrahim Tatlıses'in İki Yıldaki Değişimi Dikkat Çekti!

Son Dönemde Sağlık Sorunlarıyla Gündemdeydi: İbrahim Tatlıses'in İki Yıldaki Değişimi Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 15:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şarkılarıyla birkaç kuşağın hayatına dokunan İbrahim Tatlıses, müzik dünyasının en tanınan seslerinden. Söylediği türküler, hafızalara kazınan şarkıları ve İbo Show'la ekranlarda geçirdiği yıllar derken kendisini hep göz önünde gördük. Son dönemde ise geçirdiği ameliyatlar ve tedavi süreciyle gündeme geliyor. Sağlığına ilişkin açıklamaları yakından takip edilen Tatlıses'in bu kez iki fotoğrafının yan yana getirildiği bir paylaşım dikkat çekti. İki yıl arayla çekildiği belirtilen kareler, sanatçının görünümündeki değişimi gözler önüne serdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İbrahim Tatlıses, ilk notasında eşlik etmeye başladığımız pek çok şarkının sesi oldu.

İbrahim Tatlıses, ilk notasında eşlik etmeye başladığımız pek çok şarkının sesi oldu.

“Mavi Mavi”, “Haydi Söyle”, “Bebeğim”, “Yalan” ve “Aramam”... İbrahim Tatlıses'in sesinden dinleyip hafızamıza kazıdığımız şarkıları saymaya başlasak liste uzayıp gider. Kendine özgü yorumu ve güçlü sesiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Tatlıses, yıllar içinde müzik dünyasının “İmparator” lakabıyla anılan isimlerinden biri oldu.

Üstelik onu yalnızca albümleri ve konserleriyle tanımadık. Filmleri ve uzun yıllar ekranlarda izlediğimiz İbo Show da popülerliğinde önemli bir yer tuttu. Şarkıları farklı kuşaklar tarafından dinlenmeye devam eden sanatçı, son dönemde ise sağlık durumuyla ilgili haberlerle gündeme geliyor.

Son yıllarda peş peşe sağlık sorunları yaşayan Tatlıses, kalp ve safra kesesi ameliyatları geçirdi.

Son yıllarda peş peşe sağlık sorunları yaşayan Tatlıses, kalp ve safra kesesi ameliyatları geçirdi.

2011 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından uzun bir tedavi sürecinden geçen İbrahim Tatlıses, Temmuz 2024'te de kalp ameliyatı oldu. Yaklaşık 2,5 saat süren operasyonla sanatçının kalp kapakçığı değiştirildi.

Nisan 2026'da ise yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde enfeksiyonun kaynağının safra kesesi olduğu belirlendi. Yoğun bakımda takip edilen Tatlıses, antibiyotik tedavisinin ardından 11 Nisan'da safra kesesi ameliyatı geçirdi.

22 Nisan'da taburcu olan sanatçı, sonrasında fizik tedaviye başladı. Haziran ayında yaptığı açıklamada, ameliyatın ardından hareketsiz kaldığı dönemde kaslarında güç kaybı yaşadığını ve doktorlarının önerisiyle planlı bir fizik tedavi programına katıldığını anlattı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu da belirtti. Eylül ayında ise doktoru, Tatlıses'in uzun süredir devam eden ağrısını hafiflettiklerini duyurdu.

Bu kez iki yıl arayla çekildiği belirtilen fotoğraflarındaki değişim dikkat çekti.

Bu kez iki yıl arayla çekildiği belirtilen fotoğraflarındaki değişim dikkat çekti.

Sosyal medyada “İbrahim Tatlıses'in 2 yılda yaşadığı değişim” ifadesiyle paylaşılan karşılaştırmada, sanatçının iki farklı karesi yan yana getirildi. Beyaz gömlekli fotoğrafıyla kırmızı ceketli görüntüsü karşılaştırıldığında, yüzünün daha ince ve yüz hatlarının daha belirgin göründüğü fark ediliyor.

Son dönemde sağlık haberleriyle sık sık gündeme gelen Tatlıses'in görünümündeki fark, bu karşılaştırmayla yeniden öne çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın