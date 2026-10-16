Son Dönemde Sağlık Sorunlarıyla Gündemdeydi: İbrahim Tatlıses'in İki Yıldaki Değişimi Dikkat Çekti!
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Şarkılarıyla birkaç kuşağın hayatına dokunan İbrahim Tatlıses, müzik dünyasının en tanınan seslerinden. Söylediği türküler, hafızalara kazınan şarkıları ve İbo Show'la ekranlarda geçirdiği yıllar derken kendisini hep göz önünde gördük. Son dönemde ise geçirdiği ameliyatlar ve tedavi süreciyle gündeme geliyor. Sağlığına ilişkin açıklamaları yakından takip edilen Tatlıses'in bu kez iki fotoğrafının yan yana getirildiği bir paylaşım dikkat çekti. İki yıl arayla çekildiği belirtilen kareler, sanatçının görünümündeki değişimi gözler önüne serdi.
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İbrahim Tatlıses, ilk notasında eşlik etmeye başladığımız pek çok şarkının sesi oldu.
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Son yıllarda peş peşe sağlık sorunları yaşayan Tatlıses, kalp ve safra kesesi ameliyatları geçirdi.
Bu kez iki yıl arayla çekildiği belirtilen fotoğraflarındaki değişim dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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