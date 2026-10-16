Son Dönemde Sağlık Sorunlarıyla Gündemdeydi: İbrahim Tatlıses'in İki Yıldaki Değişimi Dikkat Çekti!

2011 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından uzun bir tedavi sürecinden geçen İbrahim Tatlıses, Temmuz 2024'te de kalp ameliyatı oldu. Yaklaşık 2,5 saat süren operasyonla sanatçının kalp kapakçığı değiştirildi.

Nisan 2026'da ise yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde enfeksiyonun kaynağının safra kesesi olduğu belirlendi. Yoğun bakımda takip edilen Tatlıses, antibiyotik tedavisinin ardından 11 Nisan'da safra kesesi ameliyatı geçirdi.

22 Nisan'da taburcu olan sanatçı, sonrasında fizik tedaviye başladı. Haziran ayında yaptığı açıklamada, ameliyatın ardından hareketsiz kaldığı dönemde kaslarında güç kaybı yaşadığını ve doktorlarının önerisiyle planlı bir fizik tedavi programına katıldığını anlattı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu da belirtti. Eylül ayında ise doktoru, Tatlıses'in uzun süredir devam eden ağrısını hafiflettiklerini duyurdu.