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Melisa Döngel ile Rapçi Murda Sürpriz Videoyla İlişkilerini Duyurdu: İşte O Paylaşım!

Melisa Döngel ile Rapçi Murda Sürpriz Videoyla İlişkilerini Duyurdu: İşte O Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 13:31
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Genç oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Murda'nın ilişkisi bir süredir magazin gündemindeydi. Çift, doğum günü kutlamasında yan yana görüntülendiğinde aşk sorularını yanıtsız bırakmıştı. Şimdi ise sessizlik bozuldu. Milliyet'in haberine göre ikili, Instagram'da paylaştıkları sürpriz bir videoyla ilişkilerini takipçilerine duyurdu. 27 yaşındaki Döngel'in yeni aşkı, hayranlarının da yakından takip ettiği bir konu hâline geldi. Gelin, çiftin paylaşımına ve ilişkilerinin perde arkasına birlikte bakalım.

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Hem yer aldığı projeler hem de aşk hayatıyla adından bahsettiren Melisa Döngel magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri.

Hem yer aldığı projeler hem de aşk hayatıyla adından bahsettiren Melisa Döngel magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri.

Arka Sokaklar, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz ve Kirli Sepeti gibi yapımlarda rol alan Melisa Döngel, son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından biri. 27 yaşındaki oyuncu, kariyeri ve beğeni toplayan paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Döngel, rapçi Murda ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Magazin dünyasının konuştuğu çift, birlikteliklerini artık gizlemiyor.

Çift, ilişkilerini Instagram'dan paylaştıkları sürpriz bir videoyla duyurdu.

Çift, ilişkilerini Instagram'dan paylaştıkları sürpriz bir videoyla duyurdu.

İkili, Instagram'dan paylaştıkları sürpriz video ile ilişkilerini resmen ilan etti. Paylaşımda çiftin birlikte vakit geçirdiği, neşeli anlar yer alıyor.

Video kısa sürede takipçilerin dikkatini çekti ve ilişki iddialarına net bir yanıt olarak yorumlandı. Çiftten paylaşımın dışında ayrıca bir açıklama gelmedi.

Doğum günü kutlamasında yan yana görüntülenen çift, aşk sorularını yanıtsız bırakmıştı.

Doğum günü kutlamasında yan yana görüntülenen çift, aşk sorularını yanıtsız bırakmıştı.

İkili, geçtiğimiz günlerde Döngel'in 27'nci doğum gününü birlikte kutlamıştı. Mekândan ilk çıkan Döngel, aşk sorularını yanıtsız bırakmıştı.

Mekândan birkaç dakika sonra çıkan Murda da sorulara cevap vermemiş, sevgilisinin aracıyla mekândan ayrılmıştı. Son paylaşımla birlikte bu görüntülerin ardından gelen iddialar çiftin kendi hesabından doğrulanmış oldu.

İşte o paylaşım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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