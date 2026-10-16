Melisa Döngel ile Rapçi Murda Sürpriz Videoyla İlişkilerini Duyurdu: İşte O Paylaşım!

Genç oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Murda'nın ilişkisi bir süredir magazin gündemindeydi. Çift, doğum günü kutlamasında yan yana görüntülendiğinde aşk sorularını yanıtsız bırakmıştı. Şimdi ise sessizlik bozuldu. Milliyet'in haberine göre ikili, Instagram'da paylaştıkları sürpriz bir videoyla ilişkilerini takipçilerine duyurdu. 27 yaşındaki Döngel'in yeni aşkı, hayranlarının da yakından takip ettiği bir konu hâline geldi. Gelin, çiftin paylaşımına ve ilişkilerinin perde arkasına birlikte bakalım.