Melisa Döngel ile Rapçi Murda Sürpriz Videoyla İlişkilerini Duyurdu: İşte O Paylaşım!
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Genç oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Murda'nın ilişkisi bir süredir magazin gündemindeydi. Çift, doğum günü kutlamasında yan yana görüntülendiğinde aşk sorularını yanıtsız bırakmıştı. Şimdi ise sessizlik bozuldu. Milliyet'in haberine göre ikili, Instagram'da paylaştıkları sürpriz bir videoyla ilişkilerini takipçilerine duyurdu. 27 yaşındaki Döngel'in yeni aşkı, hayranlarının da yakından takip ettiği bir konu hâline geldi. Gelin, çiftin paylaşımına ve ilişkilerinin perde arkasına birlikte bakalım.
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Hem yer aldığı projeler hem de aşk hayatıyla adından bahsettiren Melisa Döngel magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri.
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Çift, ilişkilerini Instagram'dan paylaştıkları sürpriz bir videoyla duyurdu.
Doğum günü kutlamasında yan yana görüntülenen çift, aşk sorularını yanıtsız bırakmıştı.
İşte o paylaşım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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