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“Vekaletim Sende” Demiş: Levent İnanır'dan Kadir İnanır'ın Tartışılan Vasiyetine Dair Yeni Açıklama!

“Vekaletim Sende” Demiş: Levent İnanır'dan Kadir İnanır'ın Tartışılan Vasiyetine Dair Yeni Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 11:31
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Kadir İnanır'ın vasiyeti etrafındaki tartışmalar sürüyor. Usta oyuncunun mirasını uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural'a bıraktığı yönündeki haberlerin ardından, yeğeni Levent İnanır'dan itiraz gelmişti. Dayısının böyle bir karar verdiğine inanmadığını söyleyen İnanır, bu kez hastanede aralarında geçtiğini öne sürdüğü bir konuşmayı anlattı. Esra Ezmeci ile Kırmızı Çizgi programına konuk olan oyuncu, dayısına topraklarının geleceğini sorduğunu söyledi. Kadir İnanır'ın kendisine “Vekaletim sende” yanıtını verdiğini iddia eden Levent İnanır, bu sözlerin vasiyetle neden örtüşmediğini sorguladı.

Kaynak: Esra Ezmeci ile Kırmızı Çizgi

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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ı, 26 Haziran 2026'da kaybetmiştik.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ı, 26 Haziran 2026'da kaybetmiştik.

Selvi Boylum Al Yazmalım'dan Dila Hanım'a, Tatar Ramazan'dan Yılanların Öcü'ne... Kadir İnanır, sinemamızda kendine açtığı yeri kuşaklar boyunca koruyan isimlerden biriydi. Oynadığı karakterler, Türkan Şoray'la hafızalara kazınan sahneleri ve kendine özgü tavrıyla Yeşilçam denince akla ilk gelen oyuncular arasında yer alıyordu.

Son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu, 26 Haziran 2026'da, 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, ileri evre akciğer kanseri ve zatürre nedeniyle tedavi altında olduğu, çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Sevenlerini yasa boğan vefatının ardından, bu kez geride bıraktığı mirası ve vasiyeti gündeme gelmişti.

Mirasını Jülide Kural'a bıraktığı yönündeki haberler, yeğeni Levent İnanır'ın itirazlarını beraberinde getirmişti.

Mirasını Jülide Kural'a bıraktığı yönündeki haberler, yeğeni Levent İnanır'ın itirazlarını beraberinde getirmişti.

Kadir İnanır'ın mal varlığını uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural'a bıraktığının haberleştirilmesiyle, aile içindeki anlaşmazlık da ortaya çıkmıştı. Yeğeni Levent İnanır, dayısının yakınlarına hiçbir şey bırakmamasını onun hayata bakışıyla bağdaştıramadığını dile getirmişti.

Özellikle desteğe ihtiyaç duyan yeğenlerini işaret eden İnanır, aileye bir kalem ya da kravat bile bırakılmadığı yönündeki bilgilere tepki göstermişti. Vasiyetin hazırlanma koşullarını da sorgulayan oyuncu, dayısının sağlık sorunları yaşadığı dönemde düzenlenen belgelerin incelenmesi gerektiğini savunmuştu. Vasiyete ilişkin itirazlarını sürdüren Levent İnanır, son katıldığı programda bu düşüncesinin arkasındaki bir başka gerekçeyi anlattı.

Miras tartışmalarının en sıra dışı detayı ise yıllar içinde büyüyen kurbağa koleksiyonu olmuştu.

Miras tartışmalarının en sıra dışı detayı ise yıllar içinde büyüyen kurbağa koleksiyonu olmuştu.

Kadir İnanır'ın yıllarca biriktirdiği kurbağa figürleri de miras haberleriyle birlikte yeniden konuşulmaya başlanmıştı. Dünyanın farklı yerlerinden edindiği ve dostlarının hediyeleriyle büyüttüğü koleksiyonun yaklaşık 3 bin parçadan oluştuğu belirtiliyordu. Koleksiyon için ortaya atılan 35 milyon TL'lik değer iddiası da en az figürlerin kendisi kadar ilgi çekmişti.

Levent İnanır ise Esra Ezmeci'nin programında hem bu rakamı sorgulamış hem de koleksiyonun dayısının evinde bulunmadığını iddia etmişti. Figürlerin Kadir İnanır'ın hastanede olduğu dönemde kaybolduğunu öne süren oyuncunun açıklamalarında, vasiyete ilişkin anlattığı bir hastane konuşması da vardı.

Levent İnanır, dayısına topraklarının ne olacağını sorduğunu ve “Vekaletim sende” yanıtını aldığını iddia etti.

Levent İnanır, dayısına topraklarının ne olacağını sorduğunu ve “Vekaletim sende” yanıtını aldığını iddia etti.

Esra Ezmeci ile Kırmızı Çizgi programına konuk olan Levent İnanır, vasiyete neden inanmadığını bu kez dayısıyla aralarında geçtiğini söylediği bir konuşma üzerinden anlattı. Magazinburada'nın aktarımına göre İnanır, şu ifadeleri kullandı:

“Ben o vasiyete inanmıyorum. Kadir dayımı çok iyi tanıdığım için o vasiyet sağlıklı bir vasiyet değil. Hatta bir gün hastanede dayıma ‘Allah gecinden versin sana bir şey olursa o topraklar ne olacak?’ diye sordum. Kadir dayım da ‘Vekaletim sende’ dedi. Ben kabul etmeyince, buradan çıkınca konuşacağımızı söyledi. Yani bu toprakları vasiyette başkasına bırakan biri neden böyle bir şey söylesin? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var.”

Levent İnanır, dayısının kendisiyle böyle bir konuşma yapmasını, mirasını başkasına bıraktığı yönündeki bilgilerle bağdaştıramadığını savundu. Hastaneden çıktıktan sonra konuyu yeniden konuşacaklarını söylediğini de öne sürerek vasiyete ilişkin şüphelerini yineledi.

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, mirasın yaklaşık 5 milyon dolar değerinde olduğunu belirterek vasiyete inanmadığını söyledi.

Levent İnanır, dayısının ölümüyle ilgili “Ben bu ölümü kabul etmiyorum, bu normal bir ölüm değil” ifadelerini kullandı.

'İyi bakıldığını düşünmüyorum. Benim 2025'te hastanede çektiğim görüntüler var; fizyoterapist eşliğinde koşuyor, seri adımlar atıyordu.

Bir yıl sonra hastaneye geliyor ve zatürreden kaybediyoruz. Ben bu ölümü kabul etmiyorum, bu normal bir ölüm değil'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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