“Vekaletim Sende” Demiş: Levent İnanır'dan Kadir İnanır'ın Tartışılan Vasiyetine Dair Yeni Açıklama!
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Kadir İnanır'ın vasiyeti etrafındaki tartışmalar sürüyor. Usta oyuncunun mirasını uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural'a bıraktığı yönündeki haberlerin ardından, yeğeni Levent İnanır'dan itiraz gelmişti. Dayısının böyle bir karar verdiğine inanmadığını söyleyen İnanır, bu kez hastanede aralarında geçtiğini öne sürdüğü bir konuşmayı anlattı. Esra Ezmeci ile Kırmızı Çizgi programına konuk olan oyuncu, dayısına topraklarının geleceğini sorduğunu söyledi. Kadir İnanır'ın kendisine “Vekaletim sende” yanıtını verdiğini iddia eden Levent İnanır, bu sözlerin vasiyetle neden örtüşmediğini sorguladı.
Kaynak: Esra Ezmeci ile Kırmızı Çizgi
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ı, 26 Haziran 2026'da kaybetmiştik.
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Mirasını Jülide Kural'a bıraktığı yönündeki haberler, yeğeni Levent İnanır'ın itirazlarını beraberinde getirmişti.
Miras tartışmalarının en sıra dışı detayı ise yıllar içinde büyüyen kurbağa koleksiyonu olmuştu.
Levent İnanır, dayısına topraklarının ne olacağını sorduğunu ve “Vekaletim sende” yanıtını aldığını iddia etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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