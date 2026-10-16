“Vekaletim Sende” Demiş: Levent İnanır'dan Kadir İnanır'ın Tartışılan Vasiyetine Dair Yeni Açıklama!

Esra Ezmeci ile Kırmızı Çizgi programına konuk olan Levent İnanır, vasiyete neden inanmadığını bu kez dayısıyla aralarında geçtiğini söylediği bir konuşma üzerinden anlattı. Magazinburada'nın aktarımına göre İnanır, şu ifadeleri kullandı:

“Ben o vasiyete inanmıyorum. Kadir dayımı çok iyi tanıdığım için o vasiyet sağlıklı bir vasiyet değil. Hatta bir gün hastanede dayıma ‘Allah gecinden versin sana bir şey olursa o topraklar ne olacak?’ diye sordum. Kadir dayım da ‘Vekaletim sende’ dedi. Ben kabul etmeyince, buradan çıkınca konuşacağımızı söyledi. Yani bu toprakları vasiyette başkasına bırakan biri neden böyle bir şey söylesin? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var.”

Levent İnanır, dayısının kendisiyle böyle bir konuşma yapmasını, mirasını başkasına bıraktığı yönündeki bilgilerle bağdaştıramadığını savundu. Hastaneden çıktıktan sonra konuyu yeniden konuşacaklarını söylediğini de öne sürerek vasiyete ilişkin şüphelerini yineledi.

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, mirasın yaklaşık 5 milyon dolar değerinde olduğunu belirterek vasiyete inanmadığını söyledi.

Levent İnanır, dayısının ölümüyle ilgili “Ben bu ölümü kabul etmiyorum, bu normal bir ölüm değil” ifadelerini kullandı.

'İyi bakıldığını düşünmüyorum. Benim 2025'te hastanede çektiğim görüntüler var; fizyoterapist eşliğinde koşuyor, seri adımlar atıyordu.

Bir yıl sonra hastaneye geliyor ve zatürreden kaybediyoruz. Ben bu ölümü kabul etmiyorum, bu normal bir ölüm değil'