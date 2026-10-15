İstanbul'daki Sağanak Ünlülerin Evlerini Vurdu: Alişan'ın Bodrumunu Su Bastı, Berfu Yenenler Fena Korktu!
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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanak kent hayatını altüst etti. Yollar, alt geçitler ve tüneller göle dönerken çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yağmurun etkisi ünlü isimlerin evlerine de ulaştı. Alişan'ın bodrum katı sular altında kalırken, Berfu Yenenler'in evinin önü göle döndü. Gelin, sağanak sonrası ünlülerin yaşadıklarının detaylarına bakalım.
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14 Ekim Çarşamba sabahından itibaren etkisini artıran sağanak ve fırtına, İstanbul'un birçok ilçesinde su baskınlarına yol açtı.
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Alişan'ın evinin bodrum katını da su bastı, ekipler suyu saatler süren çalışmayla boşalttı.
Göktürk'te yaşayan Ece Vahapoğlu, oturduğu sitede 10 evin alt katını su bastığını açıkladı.
Şarkıcı Aylin Coşkun'un evini de su bastı, merdivenlerden su fışkırdı.
Kemerburgaz'da yaşayan Berfu Yenenler'in evinin önü göle dönerken sitede araçlar neredeyse suya gömüldü.
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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Enes Batur’un evini su bastı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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