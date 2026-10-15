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İstanbul'daki Sağanak Ünlülerin Evlerini Vurdu: Alişan'ın Bodrumunu Su Bastı, Berfu Yenenler Fena Korktu!

İstanbul'daki Sağanak Ünlülerin Evlerini Vurdu: Alişan'ın Bodrumunu Su Bastı, Berfu Yenenler Fena Korktu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 15:40
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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanak kent hayatını altüst etti. Yollar, alt geçitler ve tüneller göle dönerken çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yağmurun etkisi ünlü isimlerin evlerine de ulaştı. Alişan'ın bodrum katı sular altında kalırken, Berfu Yenenler'in evinin önü göle döndü. Gelin, sağanak sonrası ünlülerin yaşadıklarının detaylarına bakalım.

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14 Ekim Çarşamba sabahından itibaren etkisini artıran sağanak ve fırtına, İstanbul'un birçok ilçesinde su baskınlarına yol açtı.

Milliyet'in haberine göre sağanak ve fırtına özellikle Sarıyer, Beykoz, Eyüpsultan, Kağıthane, Bahçelievler ve Küçükçekmece'de etkili oldu. Çok sayıda cadde ve sokak suyla kaplanırken, yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı.

Ekipler gece boyunca yardım çağrılarına yetişmeye çalıştı. Sarıyer'deki bir stüdyoda mahsur kalan Murat Boz ve Demet Özdemir de botlarla tahliye edildi.

Alişan'ın evinin bodrum katını da su bastı, ekipler suyu saatler süren çalışmayla boşalttı.

Alişan'ın evinin bodrum katını da su bastı, ekipler suyu saatler süren çalışmayla boşalttı.

Yağıştan etkilenen isimlerden biri de Alişan oldu. Şarkıcının evinin bodrum katındaki su bel hizasına kadar yükseldi. Üsküdar İtfaiye İstasyonu'ndan gelen üç çalışan, yaklaşık üç saat süren çalışmayla suyu boşalttı.

Alişan, itfaiyecilerle çekildiği fotoğrafı paylaşıp 'Allah razı olsun İstanbul İtfaiyesi'nden' diyerek teşekkür etti. Ekiplerin suyu boşalttıktan sonra ihtiyacı olan yerlere yardıma devam ettiğini ve sabaha kadar görevde olduklarını da belirtti.

Göktürk'te yaşayan Ece Vahapoğlu, oturduğu sitede 10 evin alt katını su bastığını açıkladı.

Ece Vahapoğlu, sosyal medyadan 'Benim de oturduğum ev dahil sitede 10 evin alt katını su bastı. İtfaiye için hatta bekliyorum, sıra var' diye paylaşım yaptı. İtfaiyenin acil kurtarılacak insan yoksa gelemediğini, vidanjörlerin de ya meşgul olduğunu ya da sıraya aldığını anlattı.

Sabah saatlerinde yeni bir paylaşım yapan Vahapoğlu, su seviyesinin yükseldiğini söyledi: 'Sabah daha yüksek suya uyandık! Sitede gece vidanjör ana noktada çalışmış ama bitmiyor!'

Şarkıcı Aylin Coşkun'un evini de su bastı, merdivenlerden su fışkırdı.

Şiddetli yağış Aylin Coşkun'un evinde de su baskınına neden oldu. Şarkıcı, evin içindeki durumu sosyal medyadan paylaştı ve 'Evi su bastı ya... Evin içindeki merdivenlerden su fışkırıyor' ifadelerini kullandı.

Coşkun'un paylaşımı, sağanağın yalnızca yolları ve alt geçitleri değil, ünlülerin yaşadığı evleri de doğrudan etkilediğini gösterdi.

Kemerburgaz'da yaşayan Berfu Yenenler'in evinin önü göle dönerken sitede araçlar neredeyse suya gömüldü.

Kemerburgaz'da yaşayan Berfu Yenenler'in evinin önü göle dönerken sitede araçlar neredeyse suya gömüldü.

Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler'in yaşadığı bölgede ağaçlar devrildi, sokakları sel aldı. Yenenler, 'Ağaç devrildi bakalım bu dere bizim eve dolar mı?' diyerek tedirginliğini paylaştı ve evinin önünü selin götürdüğü anları peş peşe yayınladı. Sitede araçların neredeyse suya gömüldüğünü de gösteren oyuncu, ertesi günkü çekimlerinin iptal olduğunu duyurdu.

Eşi Eser Yenenler'in de yollarda olduğunu söyleyen Berfu Yenenler, son paylaşımında 'Eser bir şekilde eve ulaştı, şükür ki dere taşmadı ama kapımızın önüne kadar göl taştığı için geldi' dedi.

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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Enes Batur’un evini su bastı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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