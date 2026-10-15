İstanbul'daki Sağanak Ünlülerin Evlerini Vurdu: Alişan'ın Bodrumunu Su Bastı, Berfu Yenenler Fena Korktu!

Milliyet'in haberine göre sağanak ve fırtına özellikle Sarıyer, Beykoz, Eyüpsultan, Kağıthane, Bahçelievler ve Küçükçekmece'de etkili oldu. Çok sayıda cadde ve sokak suyla kaplanırken, yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı.

Ekipler gece boyunca yardım çağrılarına yetişmeye çalıştı. Sarıyer'deki bir stüdyoda mahsur kalan Murat Boz ve Demet Özdemir de botlarla tahliye edildi.